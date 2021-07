Jacob Anderson de Game Of Thrones jouera Vinder ⋆ .

Jacob Anderson rejoint le Whoniverse (Photo: BBC)

Doctor Who continue d’ajouter à sa distribution stellaire avec la star de Game Of Thrones Jacob Anderson à bord pour la série 13.

L’acteur, surtout connu pour avoir joué Grey Worm dans la série HBO, a été choisi pour incarner le mystérieux Vinder, un personnage récurrent qui apparaîtra tout au long de la série.

Vinder unira ses forces avec le Docteur (Jodie Whittaker) Yaz (Mandip Gill) et Dan (John Bishop) alors que le Seigneur du Temps affronte sa plus grande aventure de tous les temps en combattant les forces du mal à travers le temps et l’espace.

La BBC a offert aux fans deux nouvelles images, dont une de Vinder dans toute sa splendeur. Avec ses dreads cool, sa veste en cuir et son pistolet, il a certainement l’air d’être le type de cape et d’épée parfaitement capable d’échapper aux ennuis – ou peut-être même de les créer lui-même…

Il y a aussi un autre regard sur le docteur avec sa famille, alors qu’elle se tient aux côtés de Yaz et Dan.

Les détails sur Vinder sont gardés secrets, mais selon Jacob, il est « aventureux et dynamique ».

Jacob joue le Vinder “amusant et aventureux” (Photo: BBC)



Le docteur et Yaz restent fermes aux côtés de la nouvelle recrue Dan (Photo: BBC)

En décrochant le rôle, l’acteur a déclaré qu’il était ravi de rejoindre la série, il était un grand fan de grandir.

‘Le docteur a toujours fait partie de ma vie, de regarder et de revoir les séries sur VHS quand j’étais enfant et d’être terrifié, à trouver de façon inattendue mes yeux larmoyants quand le dixième docteur a dit” je ne veux pas y aller “, j’ai toujours voulait vivre dans le Whoniverse », a expliqué Jacob.

“Non seulement mon rêve de toujours s’est réalisé, mais jouer un personnage aussi amusant, aventureux et dynamique que Vinder est la cerise sur le gâteau. C’est très cool.’

Jacob dans le rôle de Grey Worm dans Game Of Thrones (Photo: HBO)

En plus de Game of Thrones, Jacob a également joué des rôles dans Episodes, Skins et Broadchurch, et a foulé les planches dans King Lear au Young Vic et War Horse au National Theatre.

Le casting de Jacob a été annoncé aujourd’hui dans le cadre du panel Doctor Who au San Diego Comic Con, où les stars Jodie, Mandip et John ont taquiné ce qui attend le docteur et sa famille.

La série 13 est la troisième sortie de Jodie’s Doctor, la première femme à jouer le rôle.

Le tournage des nouveaux épisodes a repris fin 2020 après que la pandémie ait mis un terme aux choses.

Doctor Who devrait revenir plus tard cette année.

