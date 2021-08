Jacob Anderson incarnera Louis dans la série ‘Entretien avec le vampire’ – L’actualité du Chihuahua – Entre les lignes

Jacob Anderson, connu pour son rôle de Grey Worm dans Game of Thrones, sera dans la prochaine série d’Interview with the Vampire. L’acteur incarnera Louis, un personnage interprété par Brad Pitt dans le film de 1994.

Les adaptations du film et de la série ont été inspirées du roman du même nom écrit en 1973 par Anne Rice. Le personnage pour lequel Anderson a été choisi, Louis de Pointe du Lac, est un vampire racontant sa vie à un journaliste.

Louis raconte comment il est devenu un vampire et comment il a été instruit par Lestat de Lioncourt, un autre personnage de son espèce qui était auparavant joué par Tom Cruise. Dans la nouvelle adaptation, Sam Reid (The Newsreader) a été choisi pour le rôle de Lestat.

Anderson, qui en plus d’avoir participé à six saisons du tube Game of Thrones, est aussi un chanteur de R&B, dans cette facette il est connu sous le nom de Raleigh Ritchie. Au niveau d’acteur, il a participé à Operation Overlord (2018), Broadchurch (2013-2017), Comedown (2012) et Adulthood (2008).

La chaîne AMC, en charge de la diffusion du programme, a demandé la production de la série pour huit épisodes qui devraient être programmés pour 2022. Elle atteindrait également le service d’abonnement AMC Plus. Alan Taylor (Mad Men) travaille en tant que réalisateur sur les deux premiers épisodes et est également producteur exécutif.

On ne sait pas qui sera en charge de la direction dans les six autres, pour le moment une saison est convenue. On s’attend à ce que dans les prochains mois Entretien avec le vampire puisse révéler plus de détails sur son casting après avoir dévoilé ses deux principaux protagonistes.