Jacob attaque Liam pour la mort de Leanna .

Tellement de mal et tellement de colère (Photos: ITV)

Le monde de Liam Cavanagh (Jonny McPherson) a été déchiré après la mort de Leanna (Mimi Slinger) à Emmerdale.

Alors que le chagrin de Liam le consume, Meena (Paige Sandhu), alias le meurtrier de Leanna, regarde de loin en prenant du plaisir à voir Liam s’effondrer.

Pendant ce temps, Jacob (Joe-Warren Plant) est également en difficulté.

Jacob et Leanna n’étaient pas en bons termes avant la mort de Leanna et maintenant, lui aussi est submergé par le chagrin et la culpabilité.

Liam étant toujours porté disparu, Meena propose de le retrouver et quitte le village.

Trouvant Liam au crématorium, Meena s’excuse pour sa perte et suggère de nettoyer les affaires de Leanna après que Liam ait dit qu’il ne pouvait pas échapper aux souvenirs de sa fille.

Plus tard, Leyla (Roxy Shahidi) est inquiète de voir Liam empiler des sacs contenant les affaires de Leanna à l’extérieur.

Jacob confronte Liam et le fustige pour s’être débarrassé de Leanna comme si elle était de la foutaise. Alors que les accusations volent entre Jacob et Liam, Leyla propose plus tard de laisser son mari tranquille.

Liam lui demande de ne pas y aller car il a plus que jamais besoin d’elle. Le lendemain, Liam demande l’aide de Leyla pour les arrangements funéraires de Leanna.

Jacob propose de l’aider aussi, mais Leyla n’est pas sûre que ce soit une bonne idée.

Finalement, Leyla accepte de laisser Jacob aider tant qu’ils gardent le secret pour Liam.

Leyla veut seulement faire la bonne chose, mais comment Liam réagira-t-il quand il découvrira que Jacob a secrètement aidé ?

