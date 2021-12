Jacob Batalon de Spider-Man montre une perte de poids impressionnante de 112 livres

Jacob Bataillon ressemble et se sent comme un tout nouvel homme après avoir perdu 112 livres !!!

La star de Spider-Man « No Way Home » dit qu’il savait qu’il devait faire un changement à partir de 2019, « J’avais l’impression que je pouvais à peine monter les escaliers sans être à bout de souffle, et ce jour-là, je me suis en quelque sorte vu sans une chemise et c’était juste ridicule… »

Jacob dit que COVID-19 et le verrouillage qui a suivi l’ont vraiment aidé à travailler sur lui-même, en embauchant un entraîneur et en allant au gymnase 6 fois par semaine pendant des séances d’une heure et demie.

Non seulement Jacob a-t-il durement frappé la salle de gym, mais il dit que sa petite amie l’a également initié à un régime à base de plantes… et les résultats ont été énormes pour lui.

La star de « Spider-Man » n’est pas la seule à avoir récemment perdu du poids, l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo avait l’air presque méconnaissable après avoir récemment révélé toutes les livres qu’il avait perdues.