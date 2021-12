Jacob Batalon de Spider-Man réfléchit à son parcours de perte de poids

En ce qui concerne son parcours de remise en forme, Jacob Bataillon atteint de nouveaux sommets, sans l’aide de Spider-Man.

Dans une récente interview avec Men’s Health, l’acteur de 25 ans a expliqué ce qui l’avait amené à perdre 112 livres au cours des deux dernières années. Comme l’a noté la star de Spider-Man: No Way Home, il a décidé de changer son régime alimentaire et ses routines d’exercices pour améliorer sa santé après avoir remarqué qu’il se sentait léthargique, même pendant les heures de travail.

« J’ai décidé de me lancer dans ce genre de transformation, ou ce genre de voyage, avec ma santé et ma forme physique à la fin de 2019 », a déclaré Jacob à la publication. « Même quand je ne faisais rien de physique, je me suis retrouvé somnolent au travail et c’était à cause de toute la nourriture grasse que je mangeais. »

« J’avais l’impression que je pouvais à peine monter les escaliers sans être essoufflé et ce jour-là, je me suis en quelque sorte vu sans chemise et c’était tout simplement ridicule », a-t-il poursuivi. « Je ne pouvais pas croire que je me suis laissé aller aussi loin. C’est en quelque sorte ce qui a tout déclenché. »