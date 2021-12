Jacob Batalon, star de « Spider-Man », révèle qu’il a perdu 100 livres dans une transformation dramatique

La star de Spider-Man, Jacob Batalon, a révélé qu’il avait perdu 100 livres lors d’une transformation spectaculaire de la perte de poids grâce à l’alimentation et à l’exercice. Dans une nouvelle interview pour Men’s Health, la star de 25 ans a expliqué qu’il avait suivi un régime à base de plantes et commencé un programme d’entraînement très intense il y a environ deux ans, ce qui a conduit à sa grande transformation physique. « J’ai décidé de me lancer dans ce genre de transformation, ou ce genre de voyage, avec ma santé et ma forme physique à la fin de 2019 », a-t-il déclaré au média. « Même quand je ne faisais rien de physique, je me suis retrouvé somnolent au travail et c’était à cause de toute la nourriture grasse que je mangeais. »

Batalon est le plus connu pour son rôle de Ned Leeds dans la franchise de films Marvel/Sony Spider-Man, qui vient de sortir son troisième volet, Spider-Man : No Way Home. L’acteur dit qu’il a embauché un entraîneur et qu’il a fait du sport au gymnase en 2020, six jours par semaine, pour des séances de 90 minutes. Batalon dit qu’il s’est concentré sur l’haltérophilie et le cardio et a finalement commencé à voir les résultats de son travail acharné. « Ce jour-là, je me suis en quelque sorte vu sans chemise et c’était tout simplement ridicule », a-t-il partagé. « Je ne pouvais pas croire que je me suis laissé aller aussi loin. C’est en quelque sorte ce qui a tout déclenché. »

En plus de sa routine d’entraînement intense, Batalon a également modifié son alimentation, ce qu’il attribue à l’avoir aidé à se mettre en forme. « Récemment, ma petite amie m’a également fait adopter un régime à base de plantes. » Il a poursuivi: « Cela a vraiment aidé mon corps et je peux sentir la différence entre manger beaucoup de viande et manger des trucs à base de plantes et cela m’a aussi vraiment aidé. »

Dans une autre interview récente, avec Tatler, Batalon a parlé du nouveau film Spider-Man et a expliqué en quoi il diffère des deux précédents : Retrouvailles et Loin de chez soi. « Ce qui est le plus différent dans notre troisième opus, c’est son ampleur. Homecoming avait une sorte d’ambiance de film indépendant, Far From Home s’est intensifié en termes de menace et de voyages à travers le monde, mais No Way Home explose ces deux hors de l’eau avec l’action, l’émotion, la comédie. C’est tout ce que vous pourriez souhaiter dans un film de super-héros. » Spider-Man: No Way Home joue maintenant dans les salles.