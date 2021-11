Jacob Blake dit que Kyle Rittenhouse serait emprisonné s’il était noir

Lire du contenu vidéo

Jacob Blake dit que la race est absolument en jeu dans Kyle Rittenhouse‘s procès, en faisant valoir … si le gars n’était pas blanc, il serait très probablement jeté en prison sans arrière-pensée.

L’homme dont la fusillade impliquant la police a déclenché les manifestations de Kenosha où Rittenhouse a ouvert le feu a parlé à TMZ de l’affaire – et comme beaucoup d’observateurs du procès, il pense que le jeune de 18 ans est sur le point de patiner en raison du privilège des blancs.

Nous laisserons JB parler pour lui-même ici, mais l’essentiel est que … si Rittenhouse était un POC, il serait rapidement reconnu coupable et ne serait pas salué comme un héros.

Quant à savoir pourquoi Blake pense que la race est un facteur – il pointe du doigt la photo désormais tristement célèbre de Rittenhouse poser avec des mecs dans un bar après avoir publié une caution, et montrant ce que beaucoup percevaient comme un signe de suprématie blanche.

Vous devez regarder comment il caractérise cela parce qu’il ne qualifie pas Rittenhouse de bon ou de mauvais, mais plutôt de quelqu’un qui n’avait rien à faire de s’insérer dans les manifestations de Kenosha.

Selon Jacob, toutes les conséquences qui ont suivi sa fusillade – la saga de Kyle, ainsi que la destruction à Kenosha – sont un sous-produit malheureux de ce qu’il considère comme des problèmes plus vastes et non résolus entre la police et le POC.

Quel que soit le verdict du jury pour Rittenhouse… Jacob dit qu’il espère que les gens s’abstiendront d’autres émeutes.

Une dernière chose… Jacob nous a donné une mise à jour sur la façon dont il va personnellement, avec sa santé, et autrement. On dirait qu’il reçoit une attention et une célébrité non sollicitées, mais en réalité, il dit qu’il ne veut pas être l’enfant vedette de tout cela.

Aussi … il dit qu’il pardonne à l’officier Sheskey rouillé pour lui tirer dessus 7 fois – et ne nourrit aucune rancune envers lui ou sa famille.