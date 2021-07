Jacob Collier s’associe à Fiat pour lancer une nouvelle voiture électrique

Fiat et Jacob Collier se sont associés pour lancer la nouvelle 500 tout électrique dans le cadre d’une campagne à l’échelle du Royaume-Uni.

Fiat a collaboré avec le lauréat de cinq Grammy Awards, qui est un défenseur de l’environnement, pour créer une version réinventée du morceau emblématique de Peggy Lee « I Love Being Here With You ».

Selon un communiqué, la piste est une célébration de la « simple beauté de la vie, à l’image de la Dolce Vita de la marque Fiat ». Collier signé par Decca a arrangé la version et il figure dans la publicité. La campagne a été lancée ce mois-ci avec une campagne nationale TVC et OOH, soutenue par des ressources sociales et un clip vidéo UGC de fan pour accompagner le morceau, qui est désormais disponible sur les DSP.

Le mois dernier, la jeune sensation primée aux Grammy Awards a ajouté sa contribution à la série de reprises de Marley Sessions du catalogue du héros du reggae. La série a été lancée fin avril dans le cadre des célébrations en cours du 75e anniversaire de la naissance de Marley, avec la version de son petit-fils Skip de “Trois petits oiseaux”.

Collier a partagé sa propre interprétation de ce hit de 1980, à l’origine de l’album Exodus, sur Marley’s chaîne YouTube officielle. La version typiquement inventive présente ses propres harmonies et une vidéo sur écran partagé qu’il a lui-même réalisée, éditée et arrangée.

Aux Grammy Awards 2021, le nord de Londres de 26 ans a remporté le titre du meilleur arrangement, instrument et chant pour “He Won’t Hold You”. Ce nouveau succès fait de lui le premier artiste à remporter un Grammy pour chacun de ses quatre premiers albums.

La nouvelle apparition de Collier sur YouTube convient à un artiste dont l’ascension vers la renommée britannique et internationale a été largement influencée par les premières apparitions, à partir de 2012, sur le médium. Comme il s’en souvenait dans une interview avec Esquire en 2020 : « Je me tournerais vers YouTube comme, qu’est-ce que ça fait de regarder une émission comme celle-ci, ou qui a joué dans le groupe de cette personne, et à quoi ressemblaient-ils tout seuls, ou qu’est-ce que ça fait d’entendre Herbie Hancock parler ? J’écouterais et j’apprendrais. Les gens ont commencé à faire ces écrans partagés, montrant plusieurs éléments visuels à la fois. J’ai pensé : peut-être que je pourrais tenter le coup.