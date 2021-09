Jacob deGrom prêt à revenir à l’action avec les Mets

Le pichet du Mets de New York, Jacob deGrom, est sur le point de faire un retour dans la saison 2021 actuelle du Ligue majeure de baseball – MLB, après avoir été absent pendant un certain temps en raison d’une blessure au coude.

Le partant des Mets, n’a pas vu l’action depuis juillet dernier de cette année, où il a fait son dernier départ de cette saison avant de se blesser, il y a quelques jours, il a été vu faire des expéditions d’échauffement qui ont montré des signes d’amélioration dans les études qui avait été menée.

Sandy Alderson, a exprimé que le lanceur avait affaire à une entorse au coude et que celle-ci s’était déjà résolue toute seule, en plus d’affirmer que le coude de Jacob deGrom était intact selon des études réalisées dans ses cliniques.

« Une entorse est une déchirure partielle au moindre degré [de la UCL]”, mentionné. “À ce stade, l’entorse s’est résolue d’elle-même et le coude est parfaitement intact d’après les IRM et notre évaluation clinique.”

Voici le rapport :

Sandy Alderson a déclaré que Jacob deGrom avait une “entorse” au coude: “Une entorse est la déchirure partielle la plus basse [of the UCL]” A ce stade, l’entorse s’est résolue et le coude est parfaitement intact d’après les IRM et notre évaluation clinique. “ – Mike Puma (@NYPost_Mets) 7 septembre 2021

Le double lauréat du Cy Young Award est en voie de guérison selon les rapports de l’équipe de Los Angeles. Mets de New York et attend son perfectionnement complet pour son retour sur le terrain, lors de sa dernière ouverture Jacob de Grom Il a lancé sept manches, accordant deux points et retirant 10 frappeurs sur des prises.

Le lanceur étoile a une efficacité dans la saison 2021 actuelle du Grandes ligues de 1,08, remportant sept matchs, perdant seulement deux en 15 départs et retirant 146 sur 92 coups lancés.