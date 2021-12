Jacob Elordi a appris cette grande leçon en marchant avec Kaia Gerber

Elordi, 24 ans, a avoué qu’avec elle, il avait appris à gérer le fait d’être le centre d’attention. « Elle m’a appris à gérer ça et à être n’importe quoi, tu sais ?, a-t-il souligné.

Ensuite, il a dit que même s’il sait qu’il prend de plus en plus de pouvoir en tant que célébrité, tout ce qu’il veut, c’est faire partie de la baise et essayer de ne pas se laisser entraîner dans la gloire. « Je veux avoir une vie. Je veux avoir la même expérience de 80, 85 ans, plus ou moins, que tout le monde a », a déclaré Elordi au média. « Je ne veux rien rater en m’asseyant sur un tas de bonbons trop acides. »ajoutée.