Jacob Elordi est vu avec Olivia Jade après avoir rompu avec Kaia Gerber

Qui est Olivia Jade ?

C’est une YouTubeuse et influenceuse de 22 ans, qui a fait l’objet d’un grand scandale en 2019 lorsque les autorités leurs parents ont été arrêtés, l’actrice Lori Loughlin et Mossimo Giannulli, pour le pot-de-vin qu’ils ont donné pour s’assurer qu’Olivia soit admise à l’Université de Californie du Sud.

Ses parents, Lori et Mossimo, a plaidé coupable aux accusations en 2020 et ils devaient remplir leur peine de prison. Olivia a récemment parlé de son scandale d’admission à l’université qui a conduit ses parents en prison. Elle a dit qu’elle n’était pas fière du passé et qu’elle croyait « Sur une seconde chance ».

D’autre part, ces jours-ci Kaia a été aperçue avec Austin Butler quitter un cours de yoga ensemble à Los Angeles.