Jacob Elordi partage une photo de stand de baisers de retour avec l’ex Joey King

The Kissing Booth 3 est enfin disponible sur Netflix, et c’est – oui – le deuxième film consécutif que les ex Jacob Elordi et Joey King ont dû tourner ensemble depuis leur rupture. Et alors qu’il y avait tellement de drame autour de la sortie de The Kissing Booth 2 [ahem: fans thought Jacob looked “miserable” in the promo, then he claimed he hadn’t watched the movie, then Joey called him out], il semble que l’ancien couple soit en bons termes.

Au moins, c’est l’ambiance que nous obtenons de Jacob en publiant une douce photo de lui et Joey dans le Kissing Booth sur son histoire Instagram. La photo a expiré depuis, mais a été republiée sur plusieurs comptes de fans de Jacob. Per Us Weekly, sa légende originale disait “Et un depuis le début @joeyking. Merci à tous. “Découvrez le soin de @jaceygotnochills :

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Joey a également tagué son ex dans un post Insta, écrivant dans la légende “Ma première fois au stand et ma dernière fois. 5 ans d’intervalle. Merci Elle, j’ai adoré être toi. Et merci à tous ceux qui ont eu un main dans la main pour faire de ces films ce qu’ils sont. The Kissing Booth 3 est maintenant en streaming sur Netlfix. ❤️ La fin d’une époque, excusez-moi pendant que je vais sangloter dans un coin quelque part. “

Ce contenu est importé d’Instagram. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations, sur leur site Web.

Pour rappel, ces deux-là se sont rencontrés sur le tournage du premier film Kissing Booth et sont immédiatement devenus amis. Comme Joey l’a dit à Bello :

“Eh bien, je pensais qu’il était très mignon quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, mais cela a commencé comme une amitié. Tout de suite, nous parlions de choses grossières les uns avec les autres. cette personne! ‘ C’était une expérience tellement intéressante de rencontrer votre petit ami sur le plateau parce que vous passez tellement de temps ensemble et devenez si proches si vite. Nous passions 17 heures par jour ensemble, et nous sortions tous après le travail et regardions des films ensemble, etc. C’était super. “

De toute évidence, ils n’ont pas fini par s’entraîner (mais sont clairement restés amicaux!), Et aujourd’hui, le modèle de rencontre de Jacob, Kaia Gerber, tandis que Joey est en couple avec le producteur Steven Piet.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

Ce contenu est créé et maintenu par un tiers, et importé sur cette page pour aider les utilisateurs à fournir leurs adresses e-mail. Vous pourrez peut-être trouver plus d’informations à ce sujet et d’autres contenus similaires sur piano.io