Jacob Elordi remercie Joey King pour le Kissing Booth 3

Joey et Jacob sortaient ensemble pendant l’enregistrement du premier The Kissing Booth et après la première. En réalité ils se sont rencontrés sur le tournage du film en 2017. Maintenant, les deux disent au revoir à cette étape et Jacob a publié ce message :

“Le dernier @thekissingboothnetflix sort demain. J’ai vu et fait des choses que je n’aurais jamais cru possible grâce à ces films et surtout merci à tous. Je vous serai toujours redevable pour votre soutien et votre amour au cours de ces années. Aux merveilleux acteurs et à l’équipe travailleuse et à la belle Afrique du Sud, je vous remercie. Voici quelques souvenirs de mon séjour ici. Aime toujours, Jacob.”

Histoires Instagram. (@jacobelordi)