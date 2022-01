Jacob Elordi sort avec Olivia Jade : dans leur romance « Easy & Fun »

Voici quelques nouvelles euphoriques : les étincelles volent pour Jacob Elordi et Olivia jade.

La star d’Euphoria, 24 ans, et le YouTuber, 22 ans, « sortent ensemble », a déclaré une source proche d’Olivia en exclusivité à E! Des nouvelles.

« Ils traînent et voient où ça va, mais s’intéressent vraiment l’un à l’autre », a déclaré l’initié. « Ça a été vraiment facile et amusant, et Olivia est vraiment heureuse quand elle traîne avec lui. »

Le couple, qui a déclenché des rumeurs de romance pour la première fois en décembre après avoir été vus en train de prendre un café à Los Angeles, a même « passé le Nouvel An ensemble à la fête d’un ami », selon la source.

« Olivia et Jacob ont de nombreux amis en commun », note l’initié, ajoutant que les deux « s’amusent » actuellement ensemble.

La nouvelle de la relation arrive près de deux mois après qu’une autre source a confirmé à E! News que Jacob avait rompu avec sa petite amie d’un an, Kaia gerber. À l’époque, le deuxième initié avait qualifié la rupture d' »amiable ».