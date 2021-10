Jacob Rees-Mogg fait exploser les hausses d’impôts quelques HEURES seulement après que Boris Johnson a fait allusion à de nouvelles augmentations | Politique | Nouvelles

Le ministre du Cabinet a déclaré lors d’un événement en marge de la conférence annuelle des conservateurs que les conservateurs étaient “absolument” toujours le parti de la faible fiscalité. Il a déclaré que les Britanniques étaient taxés au plus haut niveau depuis la Seconde Guerre mondiale et que toute nouvelle augmentation serait dommageable à l’échelle nationale.

Ses commentaires sont intervenus après que le Premier ministre ne s’est engagé à ne pas augmenter à nouveau les impôts “si je peux l’éviter”.

S’exprimant lors d’un événement organisé par l’Alliance des contribuables, M. Rees-Mogg a déclaré que son parti doit continuer à viser une baisse des impôts.

“Nous devons toujours chercher à nous assurer que l’argent est dépensé efficacement et que le fardeau fiscal est raisonnable et nous sommes dans la partie supérieure à ce sujet”, a-t-il déclaré.

“Pourquoi diable penseriez-vous que des taux plus élevés dans les années 2020 auraient un effet plus important que dans les années 1960 et 1970.

“Je pense que nous sommes à peu près à la limite de ce que la fiscalité peut augmenter.”

Il a ajouté: “Je pense que les individus dépensent mieux leur argent que le gouvernement ne dépense leur argent pour eux et donc le gouvernement devrait dépenser moins, le peuple britannique devrait garder plus de son propre argent pour lui-même.”

Cependant, il a défendu les augmentations d’impôts déjà imposées par Rishi Sunak, affirmant qu’il était important de s’assurer qu’« en fin de compte, les comptes s’équilibrent » après des dépenses record pour maintenir l’économie à flot pendant la pandémie.

Le député de North East Somerset a déclaré : « Le Parti conservateur a toujours eu une tension en son sein entre un argent sain et une fiscalité faible.

“Nous avons toujours pensé qu’à la fin les livres étaient équilibrés et nous reconnaissons que l’emprunt n’est qu’un report d’impôt et donc si vous empruntez sans fin, quelqu’un devra le payer à la fin.

“D’un autre côté, en tant que nation, nous devons vivre selon nos moyens et cela signifie l’impôt, qui est maintenant à peu près le niveau le plus élevé depuis la guerre contre la prévision du pourcentage d’impôt du PIB.”

Suggérant que Margaret Thatcher serait d’accord avec son approche, il a déclaré: “Margaret Thatcher n’aurait pas emprunté plus d’argent maintenant, je vais vous le dire gratuitement.

Contre le taux d’imposition actuel, le président du comité influent de 1922 des députés conservateurs de l’arrière-ban, Sir Graham Brady, a déclaré qu’il était nécessaire d’élaborer un plan pour réduire le fardeau fiscal.

Il a déclaré aux membres conservateurs à Manchester: “L’une des difficultés auxquelles nous avons été confrontées cette année est que, bien que les conservateurs n’aiment pas augmenter les impôts, les conservateurs n’aiment pas non plus emprunter de plus en plus d’argent et laisser les générations futures le rembourser non plus. “

Il a ajouté: “Je pense qu’un certain ajustement budgétaire reconnaissant les conséquences de ce qui s’est passé au cours de la dernière année et demie est compréhensible.

“La question, je suppose, est de savoir comment renverser la situation et nous assurer qu’il y a un message clair et plausible pour les prochaines élections générales.

“Et si nous voulons participer aux prochaines élections générales avec une réputation crédible en tant que parti qui croit aux impôts les plus bas qui peuvent être atteints dans les circonstances, alors nous ne pouvons pas, pour citer Lynton Crosby, vous ne pouvez pas engraisser une vache ou un cochon le jour du marché.

“Tu dois commencer plus tôt que ça.

“Vous devez définir quelque chose bien avant, c’est-à-dire comment nous avons l’intention de réaliser à nouveau cet avenir fiscal plus bas, et travailler pour essayer de faire croire aux gens.”