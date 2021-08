Jacob Rees-Mogg: le leader de la Chambre dit qu’il aimerait devenir Premier ministre dans une vidéo des années 1980 | Politique | Nouvelles

in

Des images refaites à la surface montrent M. Rees-Mogg, 12 ans, interviewé par une chaîne de télévision française – et révèlent ses premières ambitions. Le clip de cinq minutes et demie a été publié par l’Institut national de l’audiovisuel français, l’Institut national de l’audiovisuel, sur Twitter.

Le député conservateur de North East Somerset, maintenant âgé de 52 ans, a présenté trois ambitions de longue date à son intervieweur français alors que le couple voyageait à l’arrière d’une Rolls-Royce avec chauffeur.

À propos de ses ambitions de carrière, l’ancien président du Groupe européen de la recherche a déclaré : « Quand j’aurai 30 ans, j’aimerais être directeur général de GEC et j’espère qu’à 70 ans, quand j’aurai 70 ans, j’aimerais devenir Premier ministre.”

Si sa prédiction d’enfance devenait réalité, il deviendrait le deuxième Premier ministre à emménager à Downing Street à l’âge de 70 ans ou plus.

Il aura 70 ans en 2039.

Le seul autre Premier ministre à entrer en fonction à un tel âge était le vicomte Palmerston qui a dirigé un gouvernement whig de 1859 à 1865.

Mais le jeune Rees-Mogg a déclaré à son intervieweur que 70 ans était l’âge idéal pour devenir Premier ministre.

“A cet âge, vous pouvez avoir gagné tous vos millions ou milliards et vous aurez beaucoup d’argent et de temps à consacrer à la politique”, a-t-il déclaré.

On a également demandé au jeune Rees-Mogg pourquoi il portait un badge “Love Maggie” et une veste en tweed.

Le futur député conservateur a répondu: “Margaret Thatcher est le meilleur Premier ministre de ce siècle et elle sort la Grande-Bretagne de la récession, elle coupe [the] besoin d’emprunt du secteur public, elle réduit l’inflation, elle réduit le chômage.”

L’élève de pré-préparation de la Westminster Under School a continué à exposer ses références Thatcherite encore plus loin.

Interrogé sur le succès du chef du Gang of Four du SDP, Roy Jenkins, lors de l’élection partielle de Glasgow Hillhead, Rees-Mogg a déclaré que la victoire de l’ancien chef du parti travailliste était « honteuse » et a plutôt revendiqué le candidat conservateur « Thatcherite » Gerry Malone aurait dû sortir vainqueur.

Selon The Times, Jacob Rees-Mogg a minimisé ses perspectives de devenir Premier ministre en 2039.

Au lieu de cela, il a déclaré: “Dans 18 ans, j’espère que Boris commencera à peine la seconde moitié de son mandat.”

Rees-Mogg a soutenu son compatriote Old Etonian Boris Johnson lors des compétitions à la direction du Parti conservateur de 2016 et 2019.

Cependant, lorsque l’impasse du Brexit a commencé à paralyser le Parlement en 2018, ConservativeHome a publié un sondage auprès de 1 300 membres du parti conservateur qui a révélé que Jacob Rees-Mogg était le favori parmi les membres du parti pour remplacer Theresa May à la tête.

En fait, le sondage a révélé que l’éminent Brexiteer était pendant un certain temps plus populaire auprès des membres du Parti conservateur que les militants de Vote Leave Boris Johnson et Michael Gove.

Les partisans du député de North East Somerset ont même créé un compte sur les réseaux sociaux Moggmentum qui proposait de remplacer Theresa May par M. Rees-Mogg.

Mais dans son interview de 1982, le futur diplômé d’Oxford a également évoqué son projet de rester célibataire.

“J’ai l’intention de rester célibataire parce que je ne veux pas divorcer et que ma femme prenne tout mon argent”, a-t-il déclaré.

M. Rees-Mogg s’est marié avec Helena de Chair en 2007.

Le couple élève maintenant ses six enfants dans leur maison classée de troisième année à West Harptree.