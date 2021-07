Jacob Rees-Mogg publie une évaluation brillante des excuses du SNP MSP pour l’empannage «pourriture en enfer» | Politique | Nouvelles

James Dornan s’est déchaîné en réponse aux commentaires de M. Rees-Mogg sur le projet de loi sur la nationalité et les frontières, ce qui rendra plus difficile pour les personnes entrant illégalement au Royaume-Uni de rester ici.

Plus précisément, M. Rees-Mogg a tweeté: “Les bandes de blighters amenant des entrants illégaux à Blighty seront brisées par ce brillant projet de loi sur les frontières.”

Faisant référence au catholicisme de M. Rees-Mogg, une réponse envoyée pour le compte de M. Dornan, MSP de Glasgow Cathcart, a déclaré: «J’espère que vous vous en souviendrez la prochaine fois que vous vous confesserez.

“Vous et vos copains êtes déjà responsables de la mort de milliers de personnes et vous êtes maintenant heureux de voir les personnes les plus désespérées du monde souffrir et se noyer.

“Si votre dieu existe, vous pourrirez sans aucun doute en enfer.”

Au cours du dernier épisode de son podcast Moggcast sur le site Web de Conservative Home, Mark Pritchard – député de The Wrekin dans le Shropshire – a été interrogé sur la question de savoir si M. Dornan devrait faire face à une quelconque action punitive.

M. Mogg, l’ancien président du Groupe européen de recherche (ERG) a cependant répondu avec dignité.

Il a dit : « Je crains de ne pas être d’accord avec cela. » J’ai eu de très belles excuses du SNP pour cela, ce qui était très aimable, que cela ait été fait.

«Mais bien sûr, il a le droit de dire cela, c’est parfaitement juste.

«Je suis un personnage public, je me suis lancé dans cette affaire, personne ne m’a forcé à devenir député, je l’ai fait de mon propre gré, et les gens sont libres de dire des choses sur les perspectives de mon âme, n’est-ce pas ? Je pense que c’est tout à fait raisonnable.

Le compte Twitter de M. Dornan est désormais protégé, ce qui signifie que seules les personnes qui le suivent peuvent voir ses publications.

Ses commentaires ont déclenché une réaction de colère, le whip en chef des conservateurs écossais Stephen Kerr MSP faisant partie de ceux qui lui ont demandé de s’excuser.

M. Kerr a déclaré: “Ces commentaires de James Dornan étaient empoisonnés et au-delà de la pâleur.

“Il est bien connu pour ses débordements sur Twitter mais ce vitriol n’a tout simplement pas sa place dans un débat politique respectueux.

“Ce MSP enclin à la gaffe a une fois de plus montré son côté méchant et a honteusement amené la religion dans sa colère contre un autre élu.”

Il a ajouté: “Il est clair qu’il n’était pas intéressé à adhérer au code de conduite des MSP lors de la publication de cette réponse, c’est pourquoi cette publication a maintenant été signalée au commissaire aux normes.

“James Dornan doit s’excuser de toute urgence pour ce comportement totalement inacceptable et abusif immédiatement.”

À l’époque, un porte-parole du SNP avait déclaré: “Le désespoir des conservateurs écossais de porter un jugement sur un tweet tout en ne condamnant absolument pas le régime d’immigration de leurs patrons du gouvernement de Westminster en dit long.

“Alors que certaines personnes semblent déterminées à être offensées indépendamment de ce que disent les politiciens du SNP, il y a moins de choses plus offensantes qu’une politique qui menace d’emprisonner des réfugiés désespérés pour le crime d’essayer de sauver leur propre vie – et la vie de leurs enfants en bas âge – et il est essentiel que de telles politiques insensibles soient dénoncées.”

Express.co.uk a contacté M. Dornan pour lui offrir une chance de répondre aux remarques de M. Rees-Mogg, ainsi que le SNP pour voir s’ils voulaient ajouter quelque chose à leur déclaration précédente.