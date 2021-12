Jacob Rees-Mogg qualifie Sadiq Khan de maire de Londres des « échecs » – « Déteste l’automobiliste » | Politique | Nouvelles

Jacob Rees-Mogg a déclaré que Transport for London « semble mener une campagne de haine contre l’automobiliste » alors qu’il accusait l’autorité des transports et le maire de Londres d' »échecs ». La députée conservatrice Felicity Buchan a déclaré qu’elle avait fait campagne pour deux stations de métro dans sa circonscription de Kensington, South Kensington et Ladbroke Grove, qui « ont désespérément besoin d’un accès sans marche » et a appelé à un débat sur la manière dont Transport for London et le maire Sadiq Khan « sont » laisser tomber les Londoniens parce qu’ils gèrent mal les finances de TfL ».

Le chef des Communes a déclaré: « Je pense que nous pourrions avoir un débat sur les terribles échecs du maire de Londres et de Transport for London.

« Transport for London semble avoir une campagne de haine de l’automobiliste et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rendre la conduite à Londres difficile, avec des limites de vitesse ridicules à 20 milles à l’heure sur des routes droites et larges, avec des fermetures de routes et tous les inconvénients possibles pour l’automobiliste.

« Et puis ils ne peuvent pas faire fonctionner correctement le système de métro.

« Donc, je suis d’accord avec mon honorable amie, même si elle souhaitera peut-être s’adresser au comité des affaires d’arrière-ban en premier lieu. »

Cela survient alors que les voyageurs à Londres ont été avertis de « graves perturbations » du Night Tube ce week-end alors que les conducteurs organisent une deuxième série de grèves consécutives sur les listes.

Les membres du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT) sortiront pendant huit heures à partir de vendredi et samedi soir sur les lignes Central et Victoria, où le Night Tube doit circuler.

Le service de nuit du week-end, introduit en 2016, a été suspendu l’année dernière en raison de la pandémie et a repris le week-end dernier, bien qu’il ait été perturbé par une action revendicative.

Le syndicat affirme que Transport for London a « déchiré » un accord sur les conducteurs autorisés à choisir de travailler ou non sur les services de nuit.

« Nous sommes en pourparlers avec le RMT depuis des mois pour essayer d’éviter cette grève inutile.

« Je m’excuse auprès des clients pour les perturbations auxquelles ils peuvent être confrontés et j’exhorte le RMT à poursuivre les discussions avec nous, plutôt que de menacer Londres de nouvelles grèves à un moment crucial pour sa reprise. »

Le secrétaire général du RMT, Mick Lynch, a déclaré: « Nous sommes en colère et déçus que la direction de Tube ait refusé d’aller de l’avant sur la base de propositions authentiques et réalistes qui auraient pu nous permettre de recommander la suspension de l’action prévue. En conséquence, la grève de demain se poursuit. .

« Le problème au cœur du différend est que le grade de chauffeur dédié à Night Tube, qui était populaire auprès des femmes et des personnes ayant des responsabilités familiales, et que le syndicat s’est battu pour faire inscrire dans l’accord original de Night Tube, a été déchiré avec mépris total pour le personnel lui-même.

« Nous avons fait tous les efforts à Acas et des pourparlers directs pour résoudre ce différend, mais il est de plus en plus clair que les patrons de LU sont uniquement motivés par le résultat net et semblent n’avoir aucun intérêt pour le bien-être de leur personnel ou le service aux passagers. »