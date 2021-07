Jacob Rees-Mogg récite maladroitement le rap sur le football alors que la fièvre de l’Euro frappe Commons

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

Jacob Rees-Mogg a tenté de se mettre dans l’esprit du football en récitant un rap de la légende anglaise John Barnes aux députés amusés du Parlement.

Jeudi, le chef des Communes à l’esprit sec a lu les lignes de l’ancien ailier de World In Motion, un hymne de la Coupe du monde de 1990 par New Order.

L’Angleterre a fait les quatre derniers de la Coupe du monde 1990 avant de s’écraser contre l’Allemagne en demi-finale – et fera au moins un meilleur en Euros après avoir atteint la finale hier soir.

Le moment bizarre est survenu lorsque le parti travailliste a déclaré que le gouvernement devrait «honorer» l’équipe d’Angleterre en se concentrant sur les valeurs britanniques telles que l’aide internationale, le NHS, l’environnement et une enquête publique sur Covid.

Le leader de Shadow Commons, Thangam Debbonaire, a ajouté que le Premier ministre Boris Johnson devrait passer un certain temps “à étudier à l’école de leadership Gareth Southgate”.

Elle a salué le manager anglais pour “avoir inspiré ses joueurs à être les meilleurs possibles et à le faire pour leur pays”.

“Il les soutient dans leur campagne pour la justice sociale et raciale, même sous la critique, il inculque une concentration implacable sur le travail acharné, il les inspire à être gracieux dans la victoire ainsi qu’à apprendre de l’expérience, et il a à juste titre identifié ces valeurs comme le patriotisme”, elle a dit.



M. Rees-Mogg est député de North East Somerset (Photo : Jessica Taylor/Parlement britannique/./.)

M. Rees-Mogg, dans sa voix traînante familière, a répondu: “Tout le monde, je pense, se réjouit du succès du football et je pense que la ligne à suivre vient de M. Barnes.

« Vous devez tenir et donner, mais le faire au bon moment.

« Vous pouvez être lent ou rapide, mais vous devez vous rendre à la ligne.

« Puis-je vous rassurer, Monsieur le Président, que nous ne sommes pas des hooligans, ce n’est pas une chanson de football.

« Trois Lions sur ma poitrine, je sais que nous ne pouvons pas nous tromper.

— Ou, comme le dit un autre John, John Dryden, car ils peuvent vaincre qui croit pouvoir.

Il a ajouté: “C’est en effet l’excellent leadership de M. Southgate qui a conduit à un si bon triomphe hier contre le Danemark, et espérons qu’il en sera de même dimanche.”



John Barnes a interprété un rap invité dans l’hymne anglais de New Order (Photo: New Order/YouTube)

Les députés ont fait plusieurs tentatives pour faire référence aux Three Lions au cours de la journée – y compris le classique de David Baddiel, Frank Skinner et Lightning Seeds qui a aidé l’Angleterre à remporter la gloire.

Plus tôt, la cheffe adjointe travailliste Angela Rayner a déclaré: “En effet, le football rentre à la maison, mais je pense aussi que les poulets rentrent à la maison pour se percher pour ce gouvernement.”

