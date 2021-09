Jacob Rees-Mogg se jette dans la tyrolienne la plus rapide du monde dans une vidéo époustouflante | Politique | Nouvelles

in

Le leader de la Chambre a rejoint le secrétaire gallois Simon Hart dans la pittoresque chaîne de montagnes Carneddau, dans le nord de Snowdonia, lors de la première d’une série de visites à travers le Royaume-Uni pour promouvoir la manière dont le Parlement et le gouvernement britannique aident ses nations et régions. Le voyage comprenait une visite à Zip World mis en place par l’ancien Marine Sean Taylor où M. Rees-Mogg a dévalé la tyrolienne au son des Dambusters portant un drapeau Union Jack et gallois avant d’atterrir au son de Rule Britannia. Il a également rencontré le fermier des collines Gareth Wyn Jones, qui a appris au chef des Communes à garder des moutons en gallois.

Il y a eu aussi une visite dans une prison où l’un des détenus a crié : « Jacob pour le Premier ministre !

M. Rees-Mogg a également pris goût au Pays de Galles lorsqu’il a essayé le whisky dans la plus ancienne distillerie de Pinciplaity, Aber Falls.

Une source du Cabinet Office a déclaré: «Il a absolument charmé tout le monde. Le message que nous avons reçu était à quel point ils étaient heureux de la visite du leader de la Chambre.

“Il a pu leur parler de leurs problèmes, de l’impact des accords commerciaux et aussi de la façon dont le Parlement et le gouvernement britannique peuvent les aider.”

« Après m’être préparé à la tyrolienne en jouant le thème Dambusters, j’étais plutôt reconnaissant à Zipworld d’avoir veillé à ce que mon costume en tweed survive au voyage de 100 mph.

“Certains drapeaux pour finir sont sûrement de rigueur.”

Il a ajouté: “La tyrolienne, c’est comme faire passer une législation au Parlement – nous commençons avec une grande ambition et filons à travers les nuages, mais avec une préparation minutieuse, nous voyageons en douceur et terminons avec aplomb.”