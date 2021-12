Jacob Roloff et Isabel Rock, star de « Little People, Big World », accueillent leur premier enfant ensemble

L’ancienne star de Little People, Big World Jacob Roloff et sa femme Isabel Rock ont ​​accueilli leur premier enfant ensemble. Life and Style rapporte que Roloff s’est rendu sur Twitter tôt le matin lundi pour tweeter : « Ma femme est un super-héros, mon fils est un ange et toutes les infirmières sont des saints bonsoir. » Bien qu’il ne s’agisse pas d’une annonce de naissance traditionnelle, il semble que le tweet de Roloff pourrait être considéré comme une révélation de la naissance du nouveau bébé.

Sa mère, Amy Roloff, aurait également confirmé la nouvelle de manière tout aussi indirecte. « J’ai mes miracles et mes cadeaux de Noël – deux autres petits-enfants. Tellement d’amour pour mes enfants/petits-enfants. Louez le Seigneur », a écrit la star de télé-réalité dans un article supprimé depuis, selon un rapport du Sun. Le commentaire semble faire référence à Jeremy et Audrey Roloff qui ont accueilli leur troisième enfant en novembre, suivi du nouveau bébé de Jacob et Isabel. À l’heure actuelle, il semble qu’aucun membre de la famille Roloff n’ait publié quoi que ce soit concernant le nom du nouveau-né.

Rock n’a encore rien publié sur le nouveau paquet de joie et, en fait, n’a rien publié sur la page principale de son Instagram depuis le 22 novembre. Ce dernier message contient des photos d’elle et de Roloff, avec son ventre de bébé. a également figuré en bonne place. Dans la légende du message, elle s’est d’abord adressée à son enfant à naître en écrivant: « Tout devient plus rond, plus large et plus étrange et je suis assis ici au milieu de tout et je me demande qui dans le monde vous deviendrez. »

Ensuite, Rock s’est adressé à ses abonnés en partageant quelques détails sur les photos et en exprimant ce qu’elle ressentait. « L’incroyable [Monique Serra] a pris des photos à la fois de la propriété de mon père et de la ferme de notre famille grandissante et quand elle nous a envoyé la galerie complète l’autre jour, j’ai pleuré », a écrit Rock. « Les choses ont été un peu difficiles ces derniers temps, mais en se concentrant sur tout l’AMOUR qui nous entoure, Je ressens tellement de paix que tout ira bien.

À la mi-novembre, Rock a commencé à avoir ce qu’elle croyait être de fausses douleurs d’accouchement, mais a révélé que sa sage-femme n’était pas si certaine. « J’ai continué à avoir ce que je pensais être Braxton Hicks ces derniers jours, mais ma sage-femme m’a dit: » Mm… on dirait que ce sont des vrais « », a-t-elle écrit dans un article sur Instagram Stories. Elle a ensuite ajouté: « Alors maintenant, nous attendons simplement. »