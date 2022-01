Jacob Roloff, star de « Little People, Big World », explique pourquoi il n’a pas « porté plainte » contre son agresseur

L’ancienne star de Little People, Big World, Jacob Roloff, a expliqué lundi aux fans sur Instagram pourquoi il n’avait jamais porté plainte contre le membre du personnel de production qui l’aurait agressé. En décembre 2020, le jeune homme de 24 ans a accusé Chris Cardamone, qui a travaillé sur la série de 2007 à 2010, d’abus sexuels. Roloff avait entre 10 et 13 ans lorsque Cardamone était employé par la production.

Lundi, un fan a demandé à Roloff lors d’une session de questions-réponses sur Instagram pourquoi il ne s’était pas rendu à la police. Le fan a également offert le soutien de Roloff. « Je suis vraiment désolé que vous ayez vécu cela, mais je suis content que vous soyez de l’autre côté », a écrit le fan, rapporte Life & Style. « Vous avez cité des noms et vous les tenez pour responsables. J’espère devant Dieu que cet homme a été arrêté ou du moins a dû payer pour ce qu’il a fait. »

Roloff a remercié le fan pour ce sentiment, mais il a noté qu’il était « extrêmement difficile de poursuivre une action en justice à cause d’un système conçu pour le faire ». Il a prédit que Cardamone « ne recevrait aucune répercussion, sauf peut-être socialement de mon poste ».

« Un monde cruel et une blague de [the] Système légal! Souligne simplement que nous devrions, en général, croire les victimes « , a poursuivi Roloff. » Si elles ne peuvent pas trouver une solution par une action en justice (le résultat le plus courant), elles devraient au moins pouvoir trouver du soutien et de la validation dans les personnes qui les entourent !

Bien que Cardamone n’ait pas fait l’objet d’accusations criminelles pour avoir prétendument agressé Roloff, il a été inculpé de crimes sexuels sur des enfants et arrêté en Californie en 2008, selon The Sun. En 2009, il a plaidé non coupable, mais en décembre 2010, il a accepté de plaider coupable à une accusation de cruauté envers un enfant pouvant entraîner des blessures ou la mort. Les autres charges ont été abandonnées. Cardamone a été condamné à 73 jours de prison, quatre ans de probation et a été condamné à suivre des conseils en toxicomanie, à garder un emploi à temps plein, à se soumettre à des tests chimiques et à se soumettre à des recherches, selon des documents judiciaires. On ne sait pas qui était la victime dans l’affaire.

Le 15 décembre 2020, Roloff a présenté des allégations contre Cardamone, qui était un producteur exécutif de terrain sur LPBW. Il a pensé à faire une déclaration publique en novembre 2015 après que Cardamone lui ait envoyé un texto au hasard des années après que Roloff ait été agressé.

« Je choisis de le révéler maintenant car il reste un souvenir traumatisant qui doit être exorcisé de tout autre pouvoir sur mon développement », a-t-il écrit. « En révélant cela, je pourrais être mieux compris et mon point de vue sur des problèmes tels que les abus sexuels sur enfants, l’exploitation des enfants et les coûts collatéraux de la télé-réalité pourrait être reçu plus clairement. Bien que je doive ajouter que cette expérience n’a pas été n’a défini mon point de vue sur aucune de ces questions, ni ma vision du monde en général. »

Roloff a également imputé l’entière responsabilité de son expérience au prédateur et a déclaré « qu’il n’y a pas de faute » avec les membres de sa famille. Ils l’ont soutenu publiquement, y compris sa mère, Amy Roloff. « Je t’aime pour toujours et toujours Jacob. Je suis fière de toi. Maintenant, tu n’as plus à te sentir seul et à porter ça avec toi », a-t-elle écrit sur Instagram.

Dans sa propre déclaration, TLC a déclaré qu’il n’était pas au courant de l’allégation avant que Roloff ne se manifeste. « Nous sommes attristés et troublés par cette allégation très grave, et TLC travaillera en coopération avec les autorités », a déclaré le réseau dans un communiqué. « Notre objectif principal reste de soutenir la famille Roloff pendant cette période très difficile. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.