Jacobo García et Dayleen Santana nous présentent Ezra

Chaque naissance est toujours accueillie avec une grande joie. Dans le cas de ces athlètes de l’Exatlon United States, Jacobo García et Dayleen Santana, l’arrivée du petit Ezra a été une bénédiction pour la vie de ce couple, qui a consolidé son amour dans les arènes de la République dominicaine, où tous deux concouraient dans le cadre de la soi-disant «Fiercest Competition on the Planet».

Un amour qui porte du rouge

L’histoire de Jacobo et Dayleen est née dans l’équipe Famosos de Exatlon aux États-Unis. L’affection qu’ils avaient l’un pour l’autre était déjà évidente lors de la compétition, mais c’est une fois leur participation terminée que “Tarzan” et “Chiquidinamita”, comme on les surnommait, ont crié leur amour au monde. Ils formaient un couple! et depuis, deux ans se sont écoulés et ils ne se sont jamais séparés.

En fait, Dayleen elle-même a avoué que depuis qu’ils ont décidé de commencer une vie ensemble jusqu’à aujourd’hui, lorsque Jacobo a reçu l’appel d’Exatlon United States pour faire partie de la cinquième saison, ils n’avaient jamais été séparés, mais qu’ils voient ce moment comme un moyen. redonner à la concurrence autant d’opportunités qu’elle leur a données sur le plan personnel et professionnel.

L’un des moments les plus émouvants de la cinquième saison d’Exatlon United States a été lorsque Jacobo, par un coup de téléphone, a communiqué avec Dayleen, toute sa famille, le nom du bébé qu’ils attendaient. Son nom serait Ezra, car il a une signification très particulière, qui est en phase avec sa profonde foi chrétienne.

La signification de “Ezra” est “God Help”, cela a été raconté par Dayleen elle-même dans l’épisode d’Exatlon United States, et elle a également partagé une photo avec Jacobo et un texte très émouvant dédié à son petit sur ses réseaux:

«EZRA signifie: Dieu aide. Dieu vous a mis dans nos vies dans un but, et je sais que c’est plus grand que l’amour que votre père et moi avons déjà pour vous. A partir du moment où nous avons découvert vous, vous nous avez aidés à être forts, vous nous avez aidés à prendre des décisions difficiles, mais si vous nous avez aidés dans quelque chose, c’est d’être plus unis par vous. Papa et maman vous aiment. “

Jacobo et Dayleen nous présentent le petit Ezra

Au milieu de la joie d’avoir reçu leur petite bénédiction, Jacobo Garcia et Dayleen Santana nous ont présenté le petit Ezra. Les deux athlètes nous ont ouvert les portes de leur maison, où ils en ont profité pour nous raconter l’expérience d’être libéré en tant que parents, les expériences de Jacobo lors de la cinquième saison d’Exatlon United States, et bien plus encore. Ne manquez pas cette douce interview!

Jacobo a admis se sentir très fatigué car entre sa participation inlassable aux jours de l’Exatlon United States et maintenant en tant que nouveau père d’un tout petit, il y a eu peu de temps pour se reposer, mais en même temps, il est très reconnaissant de la bénédiction d’être un le père représente.

Dans les prochains jours, nous espérons revoir Jacobo García à Exatlon United States.

