Jacobo García : Pourriez-vous partir avant EXATLON 5 USA ?

Telemundo Jacobo García revient dans l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

La cinquième saison du programme de compétitions Exatlon États-Unis, depuis sa création en janvier de cette année, a été pleine de compétitions à couper le souffle, de prix massifs représentant plus d’un million de dollars de prix et d’événements sans précédent qui incluent le non-respect de les règles, les sanctions, les expulsions et les innombrables blessures qui changent constamment le paysage de la réalité sportive qui cette fois s’est avérée la plus longue de son histoire.

Les noms forts d’Exatlon États-Unis

Il ne fait aucun doute que la compétition a été très changeante cette saison. Mais parmi tant de changements, il y a des noms qui restent en haut du tableau des performances et qui ont continué à accumuler des points de manière constante et sûre. Bien sûr, les renforts qui ont été ajoutés plus tard se sont positionnés comme les meilleurs de la compétition aujourd’hui, mais parmi les athlètes qui ont suivi depuis le début figurent: Jeyvier Cintrón, Norma Palafox, Ana Parra, Viviana Michel et bien sûr, le appelé ” Tarzán de las Arenas” Jacobo García.

Jacobo García a atteint la cinquième saison d’Exatlon États-Unis parmi le groupe de six athlètes des éditions précédentes, qui retourneraient dans les arènes de la République dominicaine pour une deuxième chance d’atteindre la gloire et de gagner. Depuis son arrivée, García, qui lors de sa première manche a failli être sacré vainqueur, a tout donné dans les arènes et est devenu l’un des participants les plus solides de la compétition, marquant toujours des points pour son équipe et pour lui-même, ce qui a l’a placé parmi les hommes qui pourraient atteindre la grande finale et ainsi recevoir, avec l’une des filles, le prix tant attendu.

Pourrait-il sortir avant EXATLON 5 USA ?

Mais comme si les compétitions chargées d’adrénaline ne suffisaient pas, lors de la journée du mardi 29 juin dernier, Jacobo a été touché et n’a eu qu’une seule participation face à Kelvin Noeh Renteria, où son rythme n’était plus celui auquel il avait l’habitude. Cowboy en a profité pour faire valoir son point de vue correspondant, car il en a tenu compte pour aller plus vite et définir ses objectifs.

Plus tard sur le banc, quelqu’un de l’équipe médicale le contrôlait car selon cette vidéo, Jacobo García souffre depuis un certain temps d’un mal de dos qui l’affecte à nouveau.

Dans la vidéo, ils disent également que “El Tarzan de las Arenas” ne devrait probablement prendre sa retraite que quelques jours pour récupérer car il n’avait pas l’air bien dans le dernier circuit que nous avons apprécié sur les écrans. À ce sujet, les abonnés se sont exprimés en envoyant toutes sortes de messages de soutien au membre bien-aimé de l’équipe Famosos, l’un d’eux a commenté : « Souhaitant un prompt rétablissement, Jacobo, tu es un grand être humain, nous t’aimons, bénédictions, prends soin de toi, car bientôt tu es dans la compétition, nous t’emmènerons en prière, ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ” ️ ” Pendant qu’un autre dit : ” Beaucoup de bénédictions et prompt rétablissement pour notre Tarzan “.

Tous les fans d’Exatlon États-Unis attendent que ce grand athlète récupère rapidement et continue son chemin vers la grande finale.

Reviens, Tarzan !

