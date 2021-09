Jacoby Brissett sera meilleur pour la semaine 3 contre les Raiders

La chance de blessure de Tua Tagovailoa l’a poussé aux Dolphins avec le cinquième choix au total en 2020. Maintenant, le jeune quart-arrière mordu par un serpent a vu ce malheur le pousser hors de la formation de départ.

La nouvelle de mercredi, le quart partant Tagovailoa manquera la semaine 3 – et potentiellement plus – avec une blessure aux côtes est une sombre nouvelle pour Miami. Pour la deuxième année consécutive, les Dolphins seront obligés de commencer plusieurs quarts au début de la saison. Heureusement, ils étaient préparés à cela. L’équipe a dépensé 5 millions de dollars cette intersaison pour remplacer Ryan Fitzpatrick par Jacoby Brissett.

L’automne dernier, le jeu solide de Fitzpatrick a maintenu Miami dans la course aux séries éliminatoires. Cette année, un tronçon horrible de Brissett pourrait faire dérailler les espoirs de l’équipe en séries éliminatoires avant Thanksgiving.

L’entraîneur des #Dolphins, Brian Flores, annonce qu’après d’autres tests, Tua Tagovailoa s’est fracturé les côtes et ne jouera pas cette semaine. – Ian Rapoport (@RapSheet) 22 septembre 2021

C’est exactement ce qu’était Brissett dimanche dernier : horrible. Son deuxième recul de la saison s’est soldé par un sac. Son quatrième était une interception. En 3,5 quarts, son attaque a marqué zéro point. Il était en moyenne de 24 verges par drive et de 3,4 verges par jeu. Les Dolphins ont perdu contre les Bills 35-0.

Tout cela fait de Miami un choix très impopulaire dans les piscines de la semaine 3. Une ligne qui s’est ouverte avec les Dolphins à +1 a déjà atteint +6 avant de s’installer autour de +4 mercredi. Heureusement pour les Dolphins, un regard sur l’histoire de Brissett suggère qu’il sera meilleur lors de sa deuxième apparition prolongée de l’année, et pas seulement parce qu’il n’aurait pas pu être bien pire lors de la semaine 2.

Jacoby Brissett a généralement besoin d’un peu de temps d’échauffement

Brissett est l’une des sauvegardes les plus utilisées des cinq dernières saisons. Il a même brièvement ressemblé à un démarreur viable pour les Colts en 2019 avant qu’une blessure au genou ne torpille les espoirs des séries éliminatoires d’Indianapolis, écrase son efficacité de la poche et convainc finalement Philip Rivers, à la base un filet de porc étouffé dans la sauce et ramené à la vie par un dieu honteux, au pèlerinage vers sa demeure spirituelle du centre de l’Indiana.

Pourtant, il a été assez bon pour être l’option n ° 2 de quelqu’un tout au long de sa carrière. Cet automne marque la quatrième fois depuis qu’il a été repêché en 2016, il entre en action au début de l’année. Il a une fiche de 1-3 en débuts de saison où il a lancé au moins quatre passes, ce qui est mauvais. Il a également une fiche de 3-0 dans les matchs qui suivent, ce qui est bien !

Brissett n’a jamais été un passeur de volume. La clé de ces victoires a été une combinaison d’efficacité accrue de la poche et d’une attention particulière à son jeu de course, en particulier dans la zone rouge.

Sa cote de passeur a historiquement augmenté de 20 points pleins entre ses premier et deuxième matchs de la saison. Ses verges par tentative passent d’un Osweiler-ian 5,9 à un simple Jared Goff-ish 7,2. Il était responsable de deux touchés lors de ses quatre premiers matchs de la saison et de sept lors des trois victoires qui ont suivi.

C’est une preuve solide que les choses iront mieux au cours de la semaine 3 avec un plan de match centré sur Brissett et un travail de préparation supplémentaire. Cela ne suffira peut-être pas pour un Miami bouleversé, cependant, car…

Les Raiders ont une énorme opportunité d’aller 3-0 pour la première fois depuis 2002

Normalement, un match contre les Raiders serait une opportunité parfaite pour réussir. Las Vegas n’avait que 21 sacs au total en 2020 et a permis aux quarts adverses de lancer plus de 263 verges par match (26e meilleur de la NFL). Cette année a été différente.

Maxx Crosby a pris la marque “battre les mecs” qu’il a perfectionnée dans l’est du Michigan dans le monde entier en route vers deux sacs et 10 meilleurs coups de quart-arrière pour commencer la saison. Le taux de pression de 33,3% des Raiders est le cinquième plus élevé de la NFL. Le secondaire, dirigé par un Trayvon Mullen soudainement robuste et le vétéran régulier Casey Hayward, n’est plus le jeu géant des passants Toss Across comme Patrick Mahomes et Rivers, et l’enfer, même Sam Darnold l’a fait.

Une attaque ravivée a marqué près de 30 points par match malgré l’ouverture de la saison contre deux des meilleures défenses de 2020 (Ravens, Steelers). Ce groupe pourrait obtenir un coup de pouce supplémentaire si Josh Jacobs est en bonne santé, mais Vegas a quand même réussi à repousser Pittsburgh un jour où ses arrières se sont précipités sur 41 verges en 20 courses. Si Brissett va renverser l’équipe de Jon Gruden, il ne pourra probablement pas se contenter d’une performance aérienne de 166 verges – en particulier avec une attaque précipitée que Football Outsiders juge au mieux médiocre.

Las Vegas a la chance de faire quelque chose qu’il n’a pas fait depuis près de deux décennies en passant trois semaines sans perte. Plus impressionnant encore, ils devront le faire en éliminant trois équipes qui ont chacune remporté au moins 10 matchs la saison dernière. En 2002, l’équipe était propulsée par l’éventuel MVP Rich Gannon, un joueur que beaucoup avaient abandonné avant une reprise en fin de carrière. L’ascension du jeu de Derek Carr d’un haussement d’épaules apathique à une véritable excitation ne serait pas un arc aussi dramatique, mais une autre victoire et une place pour le titre de l’AFC West le mettraient au cœur du débat sur le meilleur joueur de la ligue.

Brissett se dresse sur le chemin, qui peut parfois être très bon, mais qui s’approche aussi parfois du poste de quart-arrière comme s’il s’agissait d’un art de la performance d’une station-service. Il ira mieux au cours de la semaine 3 parce que les données nous disent que c’est ce qu’il fait. Cela n’a peut-être pas d’importance parce que les Raiders font des heures supplémentaires pour enterrer les données qui suggèrent qu’ils sont voués à l’échec une fois de plus.

