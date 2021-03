Jacoby Shaddix de Papa Roach sur l’album à venir: «  Les fans peuvent s’attendre à être emmenés dans une course folle sur celui-ci  »

PAPA ROACH chanteur Jacoby Shaddix a parlé à Pablo de la station de radio de Minneapolis, Minnesota 93X à propos du prochain suivi du groupe pour 2019 «À qui faites-vous confiance? album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous nous sommes enfermés pendant un mois à Temecula, en Californie. C’est passé LA, un peu dans le haut désert. Nous avons eu cet endroit, et tout le monde a été testé COVID. Nous sommes arrivés. Nous avions un chef là-bas. Nous avions un couple d’ingénieurs là-bas, nos producteurs, le groupe et un vidéaste. Et à partir du moment où l’équipement a été mis en place jusqu’au moment où l’équipement a été démoli, c’était juste de la créativité non-stop. Nous avons creusé très profondément sur ce disque et nous est devenu vraiment aventureux. Et c’était un excellent coup de pouce pour le processus de création. Nous en sommes sortis avec, comme, 10 chansons, je pense. Et nous avions juste l’impression que nous étions sur quelque chose de vraiment spécial. Et je pense pouvoir vivre ensemble et être en présence l’un de l’autre 24-7 a vraiment provoqué des percées émotionnelles au sein du groupe, des percées créatives au sein du groupe et finalement une putain d’expérimentation tapageuse, créative et musicale.

« Il y a des trucs que nous avons fait là-bas qui ne seront pas sur le disque et que ce sera peut-être sur certaines versions futures ou quelque chose comme ça », a-t-il poursuivi. « Et puis il y a un tas de trucs de ces sessions qui seront sur le disque, et les trucs que nous avons enregistrés là-bas sont arrivés sur l’album. Et puis nous avons pris le reste et par intermittence, au cours des quatre, cinq, six derniers mois, je viens de faire des voyages en studio et de nous enfermer, de créer et de terminer cet album. Et nous venons de passer un appel créatif avec notre nouvelle maison de disques, discutant de l’album et de l’ordre des singles. Et nous venons de faire un appel créatif aussi pour la pochette de l’album et le titre de l’album. Nous entrons dans cette phase suivante du processus de création, parce que nous venons juste d’avoir fini de mixer le disque.

« Nous sommes assis sur quelque chose de spécial, mec. Cet album va épater les fans de rock. Nous faisons de notre mieux pour projeter le rock dans le futur tout en conservant le courage et la pureté du genre et qui nous sommes en tant que PAPA ROACH. Les fans peuvent donc s’attendre à être emmenés dans une course folle sur celui-ci.

« Et c’est tout PAPA ROACH, mon gars, » Shaddix ajoutée. « Ce n’est pas comme un auto-indulgent, comme, nous avons expérimenté et maintenant nous faisons RADIOHEAD ‘OK Computer’, qui est un excellent disque, au fait. Pour nous, nous voulions vraiment nous concentrer sur ce que nous pensions être les éléments les plus forts de notre groupe et ensuite les faire évoluer. «

Juillet dernier, Shaddix Raconté Télévision Rock Sound cette PAPA ROACHLe prochain album du groupe sortira par la propre maison de disques du groupe. « Nous sommes en partenariat avec Warner/ADA, et donc c’est comme un groupe de services aux artistes « , expliqua-t-il. » Et nous allons faire ça pour un album et voir comment ça marche. Nous avons été très concentrés sur le marketing créatif derrière ce que nous faisons et l’imagerie, les vidéos et la messagerie et tout, nous étions, comme, prenons-le entre nos mains et voyons où nous pouvons aller avec et l’essayer pour un album. »

En janvier, un extrait d’un tout nouveau PAPA ROACH chanson appelée « Se lever » a été inclus dans la publicité pour Ultimate Fighting Championshipde (UFC) partenariat avec ESPN.

PAPA ROACHla deuxième collection des plus grands succès de « Greatest Hits Vol. 2: Les meilleures années de bruit », a été libéré le 19 mars le Meilleure musique de bruit.

« Greatest Hits Vol. 2 – Les meilleures années de bruit » comprend 12 des 10 meilleurs tubes du groupe sortis entre 2010 et 2019 ainsi que trois remixes inédits et deux enregistrements acoustiques inédits enregistrés en direct au Studios YouTube a New York.

PAPA ROACHle dernier album de «À qui faites-vous confiance?, est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick « RAS » Furlong et Colin Cunningham sauf pour la chanson « Le toit du monde », qui est dirigé par Jason Evigan.

En décembre, PAPA ROACH a sorti un EP de cinq chansons, « 20/20 », mettant en vedette « de nouvelles prises sur les vieux jams », y compris « Durer

