Jacoby Shaddix sur le prochain album de Papa Roach: “ C’est le meilleur album que nous ayons jamais écrit et enregistré de toute notre carrière ”

PAPA ROACH chanteur Jacoby Shaddix a parlé à Andy Hall de la station de radio Des Moines, Iowa Lazer 103.3 à propos de l’avancement des sessions d’enregistrement pour le prochain suivi du groupe jusqu’en 2019 «À qui faites-vous confiance? album. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous en avons terminé avec le disque. Il est en cours de masterisation. Et ce disque est – comment puis-je l’expliquer? C’est le meilleur PAPA ROACH album que nous avons jamais écrit et enregistré dans toute notre carrière. J’irai jusqu’à dire, par exemple, si jamais on faisait un disque qui pourrait être nominé pour un Grammy, ce serait le record – directement. Il brise les frontières, les murs. C’est tellement inspiré. C’est juste une mauvaise profondeur – des moments où j’étais juste, comme: ‘Est-ce que j’y vais ou est-ce que je me retiens? Et ce n’était pas interdit. C’était juste, comme: «Allez-y. Et je pense que c’est ce qui rend vraiment l’album spécial – que nous étions prêts à prendre des risques, mais d’une manière qui n’est pas indulgente et, “Oh, nous sommes de tels artistes maintenant.” C’est un record déchirant. “

Il a poursuivi: “Nous voulions écrire une chanson qui serait l’un des singles principaux de l’album qui serait l’ouverture de l’album et l’ouverture du spectacle – une de ces chansons qui fait tout cela. Et nous avons essayé de faire ça depuis le début de notre carrière, et nous n’avons jamais pu y arriver – nous n’avons jamais pu écrire cette chanson qui pourrait être celle-là. Et nous l’avons finalement fait. Et c’est juste, “Ouf”. Attendez, mec. C’est comme la goutte de kabuki, les canons à confettis, les explosions, les paillettes qui volent du ciel – tout ça. C’est juste un de ces moments qui va se passer dans la série. Et c’est juste une de ces chansons qui nous canalisons juste une énergie rock féroce dessus. C’est comme une bombe à retardement, cet album. Il va exploser. “

Jacoby est allé plus en détail sur la réalisation du nouveau PAPA ROACH album, en disant: “Je suis devenu un peu fou, cependant. Je suis tombé du wagon pendant une minute pendant que nous faisions cet album. J’étais vraiment juste anxieux et stressé. Je n’ai pas recommencé à boire, mais je fumais de l’herbe pour un moment. Et ce truc, ça m’a foiré, frérot, pour être honnête, mec – ça m’a gâché. Alors j’étais, comme, ‘Je dois être sobre et sobre. Je ne peux pas être sobre. Je «Je dois être propre. J’ai donc recommencé avec ma sobriété. J’ai en quelque sorte dû me sortir de cette obscurité pendant une minute. Mais ce disque, une partie de ce processus, c’est que je me perdais un peu. Mais cela a rendu certains vraiment brutalement honnêtes, des moments terrifiants de ma vie. Parfois, ce moi torturé, dans un sens, fait en quelque sorte du bon art. Et non pas que j’aie vécu ça pour l’art; j’ai juste eu la gentillesse de le perdre pendant une minute. “

Juillet dernier, Shaddix Raconté Télévision Rock Sound cette PAPA ROACHLe prochain album du groupe sortira par la propre maison de disques du groupe. “Nous sommes en partenariat avec Warner/ADA, et donc c’est comme un groupe de services aux artistes “, expliqua-t-il.” Et nous allons faire ça pour un album et voir comment ça marche. Nous avons été très concentrés sur le marketing créatif derrière ce que nous faisons et l’imagerie, les vidéos et la messagerie et tout, nous étions, comme, prenons-le entre nos mains et voyons où nous pouvons aller avec et l’essayer pour un album.”

En janvier, un extrait d’un tout nouveau PAPA ROACH chanson appelée “Se lever” a été inclus dans la publicité pour Ultimate Fighting Championshipde (UFC) partenariat avec ESPN.

PAPA ROACHla deuxième collection des plus grands succès de “Greatest Hits Vol. 2: Les meilleures années de bruit”, a été libéré le 19 mars le Meilleure musique de bruit.

“Greatest Hits Vol. 2 – Les meilleures années de bruit” comprend 12 des 10 meilleurs tubes du groupe sortis entre 2010 et 2019 ainsi que trois remixes inédits et deux enregistrements acoustiques inédits enregistrés en direct au Studios YouTube a New York.

PAPA ROACHle dernier album de «À qui faites-vous confiance?, est sorti en janvier 2019. Le disque a été produit par Nick “RAS” Furlong et Colin Cunningham sauf pour la chanson “Le toit du monde”, qui est dirigé par Jason Evigan.

En décembre, PAPA ROACH a sorti un EP de cinq chansons, “20/20”, mettant en vedette “de nouvelles prises sur les vieux jams”, y compris “Dernier recours” et “Cicatrices”.



