Jacopo Venturini, PDG de Valentino, sur les stratégies de marque – WWD

ROME – “Je travaille avant de parler, je fais profil bas, c’est ma personnalité.”

Avec cette déclaration, Jacopo Venturini, PDG de Valentino, a présenté ses plans pour la marque légendaire pour la première fois, un an et trois mois après son entrée en fonction.

La première étape après son arrivée dans l’entreprise était de « faire une déclaration forte. Valentino est la maison de couture italienne la plus établie, avec l’héritage le plus fort », a-t-il déclaré.

C’est un pilier pour Venturini, qui s’est reflété dans sa décision d’organiser la réunion de mercredi au siège historique de Valentino sur la Piazza Mignanelli à Rome, à quelques pas de la Place d’Espagne, suivie d’une visite des ateliers de couture de la marque. Les couturières ont soigneusement cousu sur des robes de mariée de rêve et des robes d’une fabrication exquise, préservant une tradition qui est le joyau de la couronne de la marque.

“Deux mots – maison et couture – ouvrent une série de valeurs qui créent et imprègnent la culture de l’entreprise”, a déclaré Venturini d’une manière douce et affable. “Revenir chez Valentino pour la troisième fois est un cadeau que la vie m’a fait. J’ai senti que la marque avait besoin d’être repositionnée et que je devais faire un choix.

Cela comprenait la fermeture de la marque sœur Red Valentino, qui devrait être achevée dans deux ans. “C’est très important d’avoir Valentino sous un seul label, c’est une stratégie que j’ai toujours eu en tête”, a-t-il expliqué.

Venturini était auparavant vice-président exécutif, merchandising et marchés mondiaux chez Gucci, poste qu’il a quitté en octobre 2019. Après avoir commencé sa carrière dans la mode chez Rinascente en tant qu’acheteur de 1995 à 1999, il a rejoint Valentino en 2000 en tant que marque de vêtements pour femmes et hommes. directeur jusqu’en 2004.

Il a rejoint Prada en 2005 en tant que coordinateur merchandising de la collection de vêtements pour femmes jusqu’en 2008. Cette année-là, il est revenu chez Valentino en tant que directeur de la collection de prêt-à-porter et directeur de l’image de la vente au détail, jusqu’en 2015, date à laquelle il a rejoint Gucci.

Il vantait « une très forte alchimie dès le départ » avec le directeur créatif Pierpaolo Piccioli, qu’il connaît depuis 20 ans.

Un élément clé est que Valentino « appartient à ce [luxury and couture] monde, mais nous sommes plus petits, et c’est l’avantage », qui permet à la marque de se développer de manière solide selon ses valeurs et sa culture, de plus en plus centrée sur le client, a-t-il souligné.

Venturini a rejoint Valentino en juin 2020, quelques mois après que la pandémie de COVID-19 a commencé à se propager à l’échelle mondiale. L’entreprise n’a pas été épargnée par l’impact de l’urgence sanitaire, faisant état d’une perte nette de 127 millions d’euros en 2020, contre un bénéfice de 33 millions d’euros en 2019, sur un chiffre d’affaires en baisse de 28% à 882 millions d’euros.

Cependant, les choses s’inversent et Venturini a déclaré mercredi que le chiffre d’affaires avait augmenté de 64% au premier semestre 2021 à 574 millions d’euros, contre 362 millions d’euros à la même période l’an dernier, et presque stable par rapport à 2019.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à ce que l’entreprise revienne dans le noir en 2021, Venturini a déclaré que ses perspectives étaient positives mais qu’il souhaitait attendre la fin de l’année avant de fournir une réponse définitive.

La croissance du premier semestre est tirée par les ventes en ligne, les régions Moyen-Orient, États-Unis et Grande Chine.

“Nous sommes sous-exposés et avons un fort potentiel de croissance en Chine continentale”, a déclaré Venturini. « Au cours de la dernière année, nous avons commencé à explorer de nouveaux emplacements comme Shenzhen et nous étudions des emplacements de requalification pour Shenyang et Hangzhou où nous sommes déjà présents. »

En Chine continentale, il existe 27 magasins Valentino gérés directement et cinq unités franchisées.

Par exemple, Valentino a sélectionné la Grande Chine pour lancer son projet international appelé Re-Signify en 2020, présentant la première étape à Shanghai en décembre dernier. La deuxième partie de l’expérience de marque s’ouvrira en octobre chez SKP à Pékin. L’ambition est de renforcer les codes Valentino pour l’avenir. “Notre approche est humble, nous voulons en dire plus sur nous au marché pour qu’il apprenne à nous connaître.”

L’exécutif a souligné que l’objectif de l’entreprise est d’ouvrir des magasins “de manière granulaire”, atteignant les clients où qu’ils se trouvent, également via des installations pop-up telles que celle mise en place en partenariat avec Phillips Auction House à Southampton, NY , pour présenter sa collection Valentino Escape 2021 en juin et juillet.

L’entreprise voit des opportunités à Miami et dans le New Jersey l’année prochaine. Il prévoit d’ouvrir un flagship à Sydney, dont l’ouverture a été retardée par la pandémie, et est désormais attendu en 2022. Une nouvelle porte franchisée de centre commercial devrait ouvrir à Doha l’année prochaine et Venturini voit de nouvelles opportunités en Corée, à Lotte Seoul ; en Arabie Saoudite; à Genève, Venise et en Chine continentale dans de nouvelles villes comme Shenzhen en 2022 ; à Guangzhou et à Wuhan en 2023.

Valentino possède un total de 225 magasins, dont 196 sont exploités directement.

Les ventes au détail et en gros représentent respectivement 55 et 45 pour cent des revenus totaux, mais l’objectif de Venturini est que la vente au détail atteigne 70 pour cent des revenus au cours des cinq prochaines années. « Le commerce de gros peut donner de la visibilité et créer des partenariats stimulants, mais nous pensons que nous devons être plus sélectifs et choisir les bons partenaires pour plus de visibilité », a-t-il soutenu.

La société travaille également sur un nouveau concept de magasin, a-t-il ajouté.

Le commerce électronique a connu une croissance à trois chiffres et Venturini a déclaré que la combinaison d’un commerce électronique plus engageant et d’une stratégie omnicanale a permis à l’entreprise de voir une augmentation de la pénétration en ligne de 5 % en 2019 à 15 % en 2020, et “il est encore en croissance pour le moment.”

Venturini a également été interrogé sur les rumeurs qui entourent à plusieurs reprises Valentino, telles qu’une éventuelle vente par le propriétaire Mayhoola, des acquisitions potentielles ou une offre publique initiale. Il a renvoyé la réponse aux propriétaires de la marque. En mars, un porte-parole de Mayhoola a déclaré « qu’il n’y a aucune volonté de prendre en considération la vente de Valentino, nous sommes pleinement engagés envers la marque et le succès de l’entreprise. De plus, il n’est pas prévu de lancer une introduction en bourse dans un avenir proche.

Jacopo Venturini Michael-Bailey-Gates- image de courtoisie

Venturini a rappelé que toute la production est fabriquée en Italie et que Valentino a, au fil des ans, mis en place des coentreprises pour la fabrication de chaussures et de sacs. « Nous avons une bonne structure », a-t-il déclaré.

Valentino possède deux licences, pour la lunetterie avec Luxottica et pour la beauté et les parfums avec L’Oréal. Venturini a déclaré que le lancement du parfum Voce Viva présenté par Lady Gaga en septembre dernier et de son maquillage en juin “ont dépassé les attentes”.

Il a admis qu’il était prévu d’élargir le portefeuille de produits, mais a déclaré que cela devait être fait “étape par étape” et en cohérence avec le “chemin authentique et spontané” de la marque. J’aime son authenticité, nous ne nous contentons pas de suivre les opportunités.

Les accessoires ont contribué à stimuler l’activité au premier semestre, mais la société étend son prêt-à-porter aux vêtements de jour, a-t-il déclaré, avec plus de produits séparés, “tout en protégeant l’activité des vêtements de soirée”. Les vêtements pour hommes, que Piccioli a également dévoilés pour la couture du printemps 2021, sont également en croissance, représentant désormais 20% des ventes.

Venturini a souligné que la créativité, le capital humain et le travail d’équipe étaient au centre de son attention et les principaux moteurs de l’évolution de l’entreprise. Il a souligné la valeur des relations entre la marque, sa force de vente et les clients, les valeurs couture et l’attention aux détails de Valentino se répercutant sur l’ensemble de l’entreprise. « Nous créons également une entreprise centrée sur les collègues, où chacun est un client. »

Il a été occupé à construire une nouvelle C-suite, allant du directeur client et responsable de l’acquisition numérique Enzo Quarenghi, qui a rejoint en janvier, à la nouvelle directrice des ressources humaines Rosa Santamaria Maurizio, par exemple.

Il a cité Alessio Vannetti, directeur de la marque, qui, avec son équipe, a créé des liens solides avec les clients à travers la musique, le cinéma et d’autres activités en dehors de la mode, « assimilé au monde du divertissement ». Il a cité l’expérience numérique immersive Chez Maison Valentino dans le siège historique qui illustre une façade 2D du Palazzo Mignanelli, conçue par l’illustratrice Joana Avillez, où les clients peuvent cliquer sur chaque fenêtre pour découvrir du contenu sur le patrimoine de la marque, par exemple.

« Nous avons comblé le manque de relations physiques qui s’est traduit par une augmentation générale du temps passé, en hausse de 55 % et de l’engagement par rapport à la moyenne du site », a-t-il observé.

Avec Marco Giacometti, directeur commercial, Venturini « redynamise le réseau de magasins en changeant le rôle de nos conseillers clients qui deviennent de véritables ambassadeurs de la marque capables de créer des liens uniques et profonds avec nos clients ».

Venturini a également abordé le sujet de la durabilité, qui « n’est pas un outil de marketing, mais une réalité », a-t-il déclaré.

En 2013, Valentino a rejoint l’Engagement de solution de désintoxication de Greenpeace dans le but d’éliminer tous les produits chimiques dangereux de sa chaîne d’approvisionnement et a signé des projets d’engagement de déforestation zéro pour aider à protéger les cours d’eau et les forêts tropicales. « Grâce à notre engagement avec Greenpeace, nous avons réduit d’environ 63 % les substances chimiques dans notre production », a déclaré le PDG.

Comme indiqué, Valentino s’est engagé à se passer de fourrure à partir de 2022 et sans alpaga à partir de la saison du printemps 2022. Elle travaille également avec des fournisseurs de viscose respectueux de l’environnement pour 70 % de sa production.

Une nouvelle chaussure fabriquée avec des éléments recyclés, la sneaker Open for a Change pour hommes et femmes, sera disponible à partir de décembre. “Enfin, nous sommes prêts à livrer un nouvel emballage de produit qui sera lancé cet automne et qui sera durable pour au moins 55%”, a-t-il déclaré.