Jacqie Rivera prend le contrôle des entreprises de sa mère et révèle comment sa tante Rosie a agi.

Une nouvelle étape a été franchie dans la vie des héritiers de la regrettée chanteuse de musique régionale mexicaine Jenni Rivera. Après que les enfants de la chanteuse eurent demandé des comptes à l’exécuteur testamentaire et à la sœur de l’artiste, Rosie Rivera, cette année 2022 a commencé avec la première de Jacqie Rivera en tant que directrice exécutive de Jenni Rivera Enterprises, LLC et Jenni Rivera Fashion, LLC, des sociétés qui font partie de la chanteuse. héritage et qui avait été administré par Rosie Rivera.

«Je suis ravi d’assumer le rôle de PDG de ces deux sociétés afin de préserver l’héritage et la réputation, ainsi que de faire croître ces deux entreprises que ma mère a laissées entre les mains de ma tante Rosie et maintenant de moi. Je suis heureux et reconnaissant d’avoir reçu le flambeau du leadership, et je suis impatient de commencer », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par People en Español.

La chanteuse de 33 ans a également évoqué l’administration de sa tante Rosie. Malgré la rupture familiale que les 5 enfants de Jenni Rivera ont eue avec leur tante – après lui avoir demandé un compte rendu expliquant comment la fortune de sa mère avait été gérée au cours des 9 dernières années – Jacqie n’a fait que des éloges lorsqu’elle a évoqué le rôle de sa tante. .

«Je suis reconnaissant pour les efforts que ma tante a faits en notre nom après le décès de notre mère pour honorer ses souhaits et répondre à nos besoins financiers et émotionnels au cours des 9 dernières années. Elle a rempli ses deux rôles avec fierté et intégrité », a-t-il déclaré.

L’interprète de « Hurt » est allé encore plus loin et a précisé que la comptabilité demandée vérifiait l’honnêteté de sa tante. « Malgré les récents reportages des médias, il n’y avait aucune preuve d’un crime, d’un détournement ou d’un vol de fonds en fiducie par Rosie agissant en tant que fiduciaire », a-t-elle expliqué.

De son côté, Rosie Rivera a exprimé sa joie de céder le contrôle à sa nièce. « Ma sœur vaut le poids de ces 9 dernières années et plus, mais je suis heureux de passer le relais. Je continuerai à prier pour Jacqie alors qu’elle assume ce rôle et à encourager ma sœur et mes neveux », a-t-il déclaré.

Rosie Rivera est apparue dans une vidéo YouTube il y a quelques semaines visiblement affectée par la rupture avec ses neveux et la réaction de certaines personnes à la polémique sur la fortune de sa sœur.

« J’étais dans un restaurant et une fille a dit à un garçon ‘regarde, elle ressemble à la soeur de Jenni’ (…) Et le garçon, derrière moi, a dit ‘oui, elle ressemble à Rosie, rien de plus que Rosie est une voleuse à l’étalage ‘ », a-t-elle raconté en pleurant.

Selon les déclarations de Chiquis Rivera sur son podcast Chiquis and Chill, elle et ses frères ont de grands projets pour la marque de leur mère et il est possible de faire un film qui montre la vie de la chanteuse telle qu’elle était.

« Nous voulons honorer l’héritage de ma mère », a souligné la fille aînée de Jenni Rivera.

