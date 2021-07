Jacquees recrute Future pour un nouveau single « Not Jus Anybody »

Superstar montante et chanteuse multi-platine Jacques a servi un tout nouveau single intitulé “Not Jus Anybody” avec Future. Le morceau provient de son prochain album très attendu.

Sur la piste, Jacquees captive immédiatement avec sa gamme vocale impressionnante présentée à l’avant et au centre. Pendant ce temps, Future, titan du hip-hop multi-platine primé aux GRAMMY® Award, se déroule avec des rimes d’un autre monde et une mélodie brumeuse. Le clip, réalisé par Jon J, a été diffusé aujourd’hui sur toutes les chaînes de streaming avec les partenaires de diffusion BET Jams, BET Soul, MTV Live et MTVU.

Jacquees a récemment partagé “Bed Friend” avec la reine Naija. Dès le départ, il a accumulé plus de 2 millions de flux Spotify. HYPEBEAST l’a nommé parmi les “Meilleurs nouveaux morceaux” et Vibe a déliré: “Cette composition est une composition sur laquelle un brûleur de chambre est écrit.” À propos du morceau, Jacquees a commenté : « C’est l’un de mes disques préférés. La reine Naija s’est arrêtée dans le studio et l’a assommé. Nous l’avons trouvé vraiment fluide et facile. C’est une ambiance différente; c’est une chanson de chambre lente. Avant ce succès, son single “Freaky As Me” avec Mulatto a éclipsé 2,8 millions de flux Spotify et 2,1 millions de vues sur la vidéo.

Le mois dernier, Jacquees est monté sur scène pour une performance lors de la 6e édition des Black Music Honors organisés par Loni Love sur Bounce TV. Jacquees a livré une performance d’hommage à grand succès du hit “So Anxious” du lauréat Ginuwine. Jacquees a rejoint Cece Winans, Montell Jordanie, Chrisette Michele, Zacardi Cortez, et plus encore. En avance, il est également apparu sur Good Day DC de FOX.

Témoignant du succès sans précédent de Jacquees et de son règne au sommet du R&B, le talentueux chanteur a un certain nombre de plaques brillantes pour souligner son emprise sur le jeu : son premier album 4275 est certifié or RIAA et a une série de best-sellers. succès dont “BED” (double platine) et “At The Club” avec Dej Loaf (platine) et “Your Peace” avec petit bébé (or).

Achetez ou diffusez “Pas tout le monde”.