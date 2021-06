Jacquees recrute la reine Naija pour un nouveau single, « Bed Friend »

Réchauffant encore plus l’été, la superstar montante et chanteuse multi-platine Jacquees dévoile un nouveau single intitulé “Bed Friend” avec Reine Naija aujourd’hui. Le morceau est maintenant disponible via Cash Money Records.

Le duo séduisant se déplace entre les feuilles avec des harmonies lisses partagées par ces deux puissances. Une fois de plus, Jacquees fléchit sa gamme immédiatement reconnaissable alors que la reine Naija sert un camée complémentaire.

À propos du morceau, Jacquees a commenté : « C’est l’un de mes disques préférés. La reine Naija s’est arrêtée dans le studio et l’a assommé. Nous l’avons trouvé vraiment fluide et facile. C’est une ambiance différente; c’est une chanson de chambre lente.

“Bed Friend” arrive dans la foulée de son récent single “Freaky As Me” avec Mulâtre. Le banger sensuel a éclipsé 2,4 millions de flux Spotify et 1,9 million de vues sur la vidéo.

Enregistrements d’argent liquide Le co-PDG Bryan “Baby alias “Birdman” Williams ajoute: “Jacquees sort avec des classiques cette fois.”

Ensuite, Jacquees montera sur scène pour une performance au 6e Black Music Honors annuel organisé par Loni Love qui sera diffusé le samedi 19 juin sur Bounce TV. Jacquees livrera ce qui promet d’être une performance d’hommage à grand succès du hit « So Anxious » du lauréat Ginuwine. Jacquees rejoint Cece Winans, Montell Jordan, Chrisette Michele, Zacardi Cortez et plus encore. Jacquees est récemment apparu sur Good Day DC de FOX pour discuter de la prochaine apparition.

Témoignant du succès sans précédent de Jacquees et de son règne au sommet du R&B, le talentueux chanteur a franchi plusieurs étapes importantes : son premier album 4275 est certifié or RIAA et compte une série de tubes parmi les plus vendus, dont « BED » (double disque de platine ) et « At The Club » avec Dej Loaf (platine) et « Your Peace » avec Lil Baby (or).

Toutes les distinctions sont belles, mais les fans ne lâcheront rien avant PTOF: Vol. I (Panties Thrown On the Floor), le nouvel album très attendu de Jacquees, voit le jour.

