Jacqueline Avant assassinant un suspect arrêté après s’être tiré une balle dans le pied

L’homme soupçonné d’avoir assassiné l’épouse de la légende de la musique Clarence Avant dans sa maison de Beverly Hills a été arrêté après s’être tiré une balle dans le pied lors d’un vol raté dans une maison séparée, a annoncé la police jeudi.

Aariel Maynor, 29 ans, un libéré conditionnel avec de nombreux antécédents criminels, a été retrouvé dans la cour d’une autre résidence de Beverly Hills avec la blessure peu de temps après avoir prétendument tué Jacqueline Avant, ont déclaré des responsables du département de police de Beverly Hills.

Les policiers ont déclaré que la blessure par balle à son pied s’était auto-infligée accidentellement lors d’une tentative de cambriolage.

Jeudi, le chef de la police de Beverly Hills, Mark Stainbrook, a déclaré aux journalistes que Maynor était en liberté conditionnelle au moment du meurtre et avait une longue feuille de rap.

En novembre 2013, il a plaidé coupable à une accusation de vol qualifié et a été condamné à cinq ans de prison, selon les archives de la Cour suprême de Californie.

Le 29 juillet 2013, il a plaidé sans conteste un incident de violence domestique. Il a été condamné à 36 mois de probation et a été condamné à suivre des cours de violence domestique pour cette affaire.

Il a également été reconnu coupable de vol qualifié et condamné le 30 juin 2010 à 20 jours dans la prison du comté de LA et à trois ans de probation formelle.

Maynor a été expulsé de l’hôpital jeudi soir par les forces de l’ordre avec son pied enveloppé dans des bandages.

Les détectives du service de police de Beverly Hills ont analysé des images de surveillance montrant le véhicule de Maynor venant de la zone proche du domicile d’Avant peu de temps avant son arrestation.

La police a établi un lien entre les deux incidents sur la base de preuves découvertes sur les deux scènes de crime, y compris l’arme présumée.

Aariel Maynor reste en garde à vue et sera incarcéré une fois qu'il sera médicalement autorisé par les médecins.

Maynor s'est tiré une balle dans le pied lors d'un cambriolage bâclé dans une maison séparée, a annoncé la police.

La police a déclaré qu’elle était certaine qu’il n’y avait plus de menace pour le public et que Maynor avait agi seul.

Le mobile du meurtre fait toujours l’objet d’une enquête, a indiqué la police.

« À la communauté de Beverly Hills, permettez-moi de vous rassurer, c’est l’une des villes les plus protégées et surveillées au monde. Aucun crime de quelque nature que ce soit ne sera toléré ici. Que cela soit un message à quiconque envisage de commettre un crime à Beverly Hills – vous serez arrêté et traduit en justice », a déclaré le chef du BHPD, Mark Stainbrook, dans un communiqué.

Verre brisé vu à l'extérieur de la maison de l'Avant. La maison des Avant le lendemain du meurtre. Le suspect Aariel Maynor a été arrêté après s'être tiré une balle dans le pied lors d'un vol raté dans une maison séparée. Une bande de police bloque l'intersection de Maytor Place et de Barrie Drive dans la section Trousdale Estates de Beverly Hills, en Californie, où Jacqueline Avant a été tuée par balle.

Avant, 81 ans, a été tuée lors d’une invasion de domicile présumée vers 2h30 du matin mercredi matin alors que son mari Clarence était à la maison dans le quartier chic de Trousdale Estates, a rapporté TMZ. Au moment où la police est arrivée sur les lieux, Avant avait été emmené dans un hôpital local.

Clarence, qui a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 2021, est le sujet du documentaire original de Netflix, « The Black Godfather », qui se penche sur sa carrière musicale et ses liens avec des personnalités comme Louis Armstrong et Al Capone, qui aidé à lancer la carrière de Clarence.