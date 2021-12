Jacqueline Avant, épouse de la légende de la musique Clarence Avant et belle-mère de Ted Sarandos, tuées lors d’une invasion de domicile

Jacqueline Avant, l’épouse du légendaire directeur musical Clarence Avant, a été tuée par balle lors d’un cambriolage avec invasion de domicile à Beverly Hills tôt mercredi matin. Elle avait 81 ans. La fille d’Avant et Clarance, Nicole Avant, est mariée au co-PDG de Netflix, Ted Sarandos. Un représentant de Netflix a déclaré au Hollywood Reporter que Clarance n’avait pas été blessé lors du vol.

Le service de police de Beverly Hills a reçu un appel vers 2 h 23 du matin signalant une fusillade sur Maytor Place. À leur arrivée, la police a trouvé une victime blessée par balle qui a été emmenée dans un hôpital voisin. La victime est décédée de leurs blessures. Les documents obtenus par THR n’ont pas identifié Avant comme la victime. Les suspects n’étaient pas non plus sur les lieux lorsque la police est arrivée. « La ville de Beverly Hills et le service de police de Beverly Hills présentent nos plus sincères condoléances aux familles de la victime », a déclaré le lieutenant Giovanni Trejo du BHPD à THR dans un communiqué.

Des sources policières ont déclaré à TMZ, qui a d’abord signalé la mort d’Avant, qu’un agent de sécurité avait également été abattu pendant le vol et n’avait pas riposté. Le tireur présumé est entré dans la maison des Avants au moment de la fusillade, ont indiqué des sources au média. On ne sait pas combien de suspects sont impliqués. NBC Los Angeles a publié une photo de leur maison, montrant la fenêtre coulissante de la porte dérobée ouverte.

Clarance, 90 ans, a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en octobre en tant que récipiendaire du prix Ahmet Ertegun. Il est connu comme le « parrain de la musique noire » car il a aidé à lancer la carrière d’innombrables musiciens et dirigeants de musique noirs, dont Bill Withers, Michael Jackson, LA Reid et Babyface. Il a également créé la première station de radio FM appartenant à des Afro-Américains à Los Angeles dans les années 1970 et a fondé ses enregistrements Sussex et Taboo Records. Il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2016. Il a épousé Jackie en 1967. En plus de Nicole, ils sont également les parents du fils Alexander Du Bois Avant.

Nicole a été ambassadrice des États-Unis aux Bahamas pendant le premier mandat du président Barack Obama. Elle a épousé Sarandos en 2009. Nicole a également produit le documentaire Netflix 2019 sur l’héritage de son père, Le parrain noir.

Avant était connue pour sa philanthropie, soutenant le South Central Community Child Care Centre en tant que présidente des Neighbours of Watts. Elle a également été membre de l’International Student Center du conseil d’administration de l’UCLA. En janvier 2020, Nicole a déclaré à NBC News que sa mère était responsable de son amour des arts. « Pendant que mon père était là-dedans, faisant toutes les affaires, ma mère était celle qui m’a donné, par exemple, mon amour de la littérature, mon amour du cinéma, mon amour de la narration », avait-elle déclaré à l’époque.