Jacqueline Avant réveillée pendant une fusillade mortelle, un intrus surpris

Jacqueline Avant La famille pense qu’elle était réveillée à la maison lorsqu’un intrus lui a tiré dessus et l’a tuée, alors que Clarence était à proximité dans la chambre du couple… TMZ a appris.

Des sources proches de la situation nous disent Clarence était endormi pendant le cambriolage de la semaine dernière dans leur maison de Trousdale Estates, mais sa femme était déjà debout juste après 2 heures du matin – comme elle l’est généralement – ​​dans une autre pièce.

On nous dit qu’elle et le suspect se sont retrouvés face à face de manière inattendue … la famille pense qu’ils se sont surpris et c’est à ce moment-là il a ouvert le feu.

Nos sources nous disent que la sécurité patrouillait devant la maison et que le suspect semble être entré par la cour latérale.

On nous dit qu’un garde a entendu un coup de feu à l’intérieur, s’est précipité vers lui, puis le suspect a tiré sur lui aussi … avant de s’enfuir des lieux.

Comme nous l’avons signalé … les flics ont pris un homme nommé Aariel Maynor en garde à vue environ une heure après le crime, et dire qu’il est le responsable du meurtre de Jacqueline. Ils allèguent qu’il tentait un autre cambriolage dans les collines d’Hollywood, où il s’est apparemment tiré une balle dans le pied.

La police dit qu’il est le seul auteur du meurtre d’Avant, et ils disent aussi qu’il a utilisé une arme de style AR-15.

Maynor a depuis été inculpé de meurtre, tentative de meurtre, crime avec arme à feu ainsi que 2 chefs d’accusation de cambriolage résidentiel avec une personne présente… tous en lien avec la fusillade d’Avant. On nous dit qu’il doit subir une opération au pied mercredi, il ne sera donc pas traduit en justice avant cela.

Jacqueline est décédée à l’hôpital cette nuit-là… elle avait 81 ans.