Jacques Villeneuve dit que Verstappen contre Hamilton en Arabie saoudite était du « karting de location », pas de la F1

Jacques Villeneuve a donné une évaluation accablante de Lewis Hamilton et Max Verstappen après leur bataille controversée en Arabie saoudite.

Alors que les espoirs du titre disputaient l’avant-dernière manche de la saison, l’action sur la piste est devenue plutôt désordonnée avec plusieurs incidents.

Verstappen a été rétrogradé sur la grille pour le deuxième des deux redémarrages de la course et a également encouru une pénalité de cinq secondes pour avoir quitté la piste et obtenu un avantage en défense contre Hamilton.

Cependant, le plus gros sujet de discussion est venu lorsque Red Bull a demandé à Verstappen de ralentir et de céder son avance à Hamilton, auquel cas le Britannique a également freiné, n’a pas dépassé Verstappen et est finalement entré dans le dos de son rival, subissant des dommages à l’aile avant.

Et le champion du monde 1997 Villeneuve n’a pas été impressionné par ce qu’il a vu sur le circuit de la corniche de Djeddah.

« Ce n’était pas de la F1, c’était du karting de location, tout n’allait pas. Je ne sais donc pas quoi dire », a-t-il déclaré à Motorsport.com.

Mais en plus des pitreries en piste entre Hamilton et Verstappen, Villeneuve a également critiqué la conduite des équipes.

La ligne radio de l’équipe FIA ​​est devenue très chaude à plusieurs reprises, le comble de cette gracieuseté du directeur sportif de Mercedes, Ron Meadows, qui a fulminé contre le directeur de course Michael Masi alors que l’équipe prétendait ne pas avoir été informée que Verstappen ralentirait pour laisser Hamilton par.

« C’est difficile de rester neutre, c’est difficile de commenter ce qui s’est passé à chaque fois et d’être perçu comme neutre. Vous serez toujours perçu comme prenant parti et c’est là que ça devient un peu trop », a poursuivi Villeneuve.

« Voulons-nous du sport et une bonne F1 ? Ou voulons-nous juste un show hollywoodien ? Si vous voulez un spectacle hollywoodien, dimanche était incroyable. Mais est-ce cela la F1 ?

«Et puis quand vous voyez les chefs d’équipe, tout le monde crie et met la pression même sur les commissaires et ainsi de suite. Cela devient ridicule. C’est vraiment devenu ridicule.

« C’était super pour les fans, donc cela augmentera probablement le nombre de téléspectateurs, ce qui est formidable pour la F1. Mais on commence à s’éloigner du sport, c’est tout. Donc finalement, ça dépend si tu es puriste ou pas.

Cette vidéo soulève de nouveaux doutes. Max Verstappen a laissé à Lewis Hamilton suffisamment de place pour passer.

Cette vidéo soulève de nouveaux doutes. Max Verstappen a laissé à Lewis Hamilton suffisamment de place pour passer.

Comment est-ce la faute de Max?

Le patron de Red Bull, Christian Horner, a déclaré que Hamilton « déconnait pour le DRS » lorsqu’il s’est abstenu de dépasser Verstappen et l’a frappé, une affirmation que Hamilton a ensuite admise.

Hamilton voulait rester derrière au point d’atteindre la ligne DRS, pour s’assurer qu’il l’avait et non Verstappen – des lignes que Villeneuve a qualifiées de « stupides » alors qu’il critiquait les deux pilotes.

« Quelqu’un ralentit devant vous, vous dépassez. Le problème, ce sont ces stupides lignes DRS. Et Lewis ne voulait pas franchir le DRS avant Max », a-t-il déclaré.

« Il savait que Max le laissait passer. Il ne voulait tout simplement pas que Max ait le DRS pour la prochaine ligne droite parce que Max l’aurait rattrapé, alors ils ont tous les deux joué l’idiot là-bas.

En fin de compte, Hamilton a remporté la course tandis que Verstappen est revenu à la maison P2 avec des pneus usés, ce qui signifie que les pilotes se dirigent vers la manche finale à Abu Dhabi à égalité avec 369,5 points.

Verstappen reste P1 en raison d’avoir plus de victoires en course cette saison, ce qui a accru les craintes d’une autre collision entre les deux, car Verstappen peut remporter le titre sans marquer de point tant que Hamilton ne le fait pas non plus.

Et donc Villeneuve espère juste une course propre, pas un autre spectacle « Hollywood ».

« C’est une piste Red Bull, mais avec le moteur de Lewis, chaque piste est désormais une piste Lewis. J’espère juste que nous aurons une belle course propre », a-t-il déclaré à propos du prochain Grand Prix d’Abu Dhabi.

« Et que le meilleur gagne, et pas quelque chose comme l’Arabie saoudite, pas Hollywood, du moins pas lors de la dernière course. Nous avons déjà eu nos succès hollywoodiens cette année.