Jacques Villeneuve : Ferrari paie pour un “gros gâchis dans le passé”

Jacques Villeneuve pense que la situation actuelle de Ferrari est le résultat d’erreurs opérationnelles remontant à plusieurs années.

C’est un signe de la chute de la Scuderia que l’obtention de la troisième place au Championnat du monde des constructeurs cette saison serait considérée comme un succès significatif.

Ce serait certainement un grand pas en avant par rapport au P6 de l’année dernière et signifierait un retour des fortunes vers où ils veulent être – se battre pour les titres.

Au cours des 12 derniers mois, les géants italiens ont parlé de 2022, représentant leur prochaine chance de revenir au grand moment lorsque la nouvelle réglementation radicale de la Formule 1 entrera en vigueur.

Dans une interview avec Libero Quotidiano, Villeneuve, le champion du monde 1997, pense que Ferrari s’est égaré et a fait une erreur en perdant du personnel clé, dont James Allison, qui est maintenant directeur technique chez Mercedes.

“Ils ont fait un gros gâchis dans le passé, finissant par tout concentrer sur 2022 et rien sur cette année”, a déclaré le Canadien de 50 ans.

« D’abord, ils voulaient être une équipe totalement italienne, puis ils ont changé d’avis. Les meilleurs hommes ont été renvoyés et certains d’entre eux travaillent maintenant pour Mercedes. Ce qu’ils paient sur la piste est le résultat de choix faits il y a cinq ans.

« Il y a eu un pas en avant sur le moteur et nous pouvons voir le potentiel, mais il ne sera pas facile de le concrétiser. »

Bien que Ferrari ait maintenant deux pilotes comparables, Charles Leclerc et Carlos Sainz, Villeneuve craint que leurs styles différents – l’Espagnol plus doux au volant que le Monégasque plus dynamique – ne signifient que Ferrari devra éventuellement prendre la décision de privilégier l’un par rapport à l’autre.

“Pour trouver une direction gagnante, vous devez suivre l’exemple du plus fort”, a déclaré Villeneuve, dont le plus grand rival dans sa saison victorieuse en F1 était un pilote Ferrari – le grand Michael Schumacher.

« Soit les deux pilotes ont un style de conduite similaire, ce qui ne semble pas être le cas, soit cela dépendra de qui peut fournir le meilleur retour d’expérience.

« Red Bull s’est concentré sur Max Verstappen et entre ses mains, la voiture est une flèche aujourd’hui. Personne d’autre ne serait aussi à l’aise.