Jacques Villeneuve: “ La pression est sur Max Verstappen ”

L’ancien champion du monde de F1, Jacques Villeneuve, a déclaré que la pression était désormais sur Max Verstappen alors que le Néerlandais remportait un premier titre.

Verstappen n’est pas étranger à la pression en Formule 1 – après tout, il a dû faire face à la tâche ardue de rejoindre la grille à seulement 17 ans.

Et pratiquement depuis, on a parlé de Verstappen comme d’un futur champion du monde, mais finalement cette saison, il semble qu’il dispose des machines de Red Bull pour se battre pour cet honneur.

Sir Lewis Hamilton est sorti victorieux de son duel avec Verstappen à Bahreïn, mais pour le rythme absolu, l’avantage était avec le Néerlandais qui a dominé chaque séance d’essais et a remporté la pole position pour le Grand Prix de Bahreïn.

Mais maintenant que Verstappen a les outils, Villeneuve dit que la pression et les attentes sont en place.

«La pression est sur Verstappen», a-t-il déclaré dans une entrevue avec le Journal de Montréal.

«Tout le monde le voit comme un futur champion du monde, c’est à lui de le prouver.»

Découvrez toutes les dernières marchandises Max Verstappen via la boutique officielle de Formule 1

Les espoirs sont grands qu’en 2021, nous verrons enfin cette bataille pour le titre entre Hamilton et Verstappen, alors que la force dominante de cette époque en Formule 1 défend sa couronne contre le pilote qui devrait le remplacer au sommet de la montagne.

Et même si nous pourrions peut-être assister à un changement de garde, il semble très probable que nous verrons en 2021 le début des courses de sprint en Formule 1.

Les équipes se seraient maintenant entendues sur le côté financier de la proposition qui verrait la qualification samedi remplacée par une course de sprint de 100 km lors d’événements sélectionnés, et Villeneuve pense que c’est une bonne idée d’essayer au moins le concept.

«Ma première réaction aurait été de critiquer cette approche, mais quand on y pense, la F1 doit innover», a-t-il déclaré.

“Vendredi [when qualifying is usually held on Saturday] est tellement plat pour les fans. Je pense que c’est une formule qui mérite d’être explorée. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!