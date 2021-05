Jacques Villeneuve : Red Bull manque d’entraînement dans les combats pour le titre

Jacques Villeneuve pense que l’absence de défi récent de Red Bull en championnat du monde les gêne dans la bataille stratégique contre Mercedes.

Le dernier des quatre titres consécutifs de Red Bull est arrivé en 2013 avant de laisser place à une période de domination Mercedes, maintenue jusqu’à cette saison.

L’équipe la plus récente à avoir offert au constructeur allemand une quelconque lutte pour sa couronne était Ferrari, mais cette année, c’est Red Bull qui est de nouveau monté au créneau.

Après cinq manches de la campagne, Red Bull mène le classement des pilotes et des constructeurs de quatre points et un respectivement, Max Verstappen ayant surpassé Lewis Hamilton avec sa victoire au Grand Prix de Monaco.

Mais dans deux des courses remportées par Hamilton, à Bahreïn et en Espagne, c’est Mercedes qui a déployé la stratégie supérieure même si Verstappen avait ses chances à chaque fois.

Villeneuve pense que Mercedes a été un peu plus affûtée tactiquement parce qu’elle est habituée à remporter championnat après championnat ces dernières années – et a également eu l’avantage de voir Valtteri Bottas jouer le plus grand rôle parmi les pilotes secondaires des équipes.

“Red Bull n’est plus habitué à se battre pour les titres”, a déclaré le champion du monde 1997 dans une interview à Motorsport-Magazin.com.

« Par conséquent, ils ont déjà commis des erreurs dans les décisions stratégiques. Mais c’est une longue saison et tout s’équilibrera.

«Ils ont des gens incroyables là-bas, ils iront bien. Le plus gros problème est que Sergio Perez n’a pas été dans le combat. Il a été rapide, mais les choses ont mal tourné.

« Comme à Imola, où il s’est qualifié en première ligne. Mercedes avait deux voitures et ils pouvaient utiliser Bottas dans la stratégie. Avoir deux voitures rend beaucoup plus facile la bonne stratégie. »

Alors que Villeneuve considère que Red Bull n’est pas habitué aux batailles pour le titre, il pense que la même chose est vraie pour Hamilton d’une manière différente – que le Britannique fait maintenant face à une menace pour sa domination de Verstappen qu’il n’a pas eu depuis la perte du titre 2016 contre son puis coéquipier, Nico Rosberg.

Le Canadien pense que cela est ressorti des brefs moments de course roue à roue entre Hamilton et Verstappen jusqu’à présent, pensant que le champion du monde a été un peu plus agressif qu’on ne le pensait en raison de l’accent mis sur la conduite du Néerlandais.

“Lewis le garde généralement propre”, a déclaré l’ancien pilote de Williams, BAR et Sauber, âgé de 50 ans.

« Il va jusqu’au bout. Ça a l’air composé, mais ça ne l’est pas. Ils sont tous les deux très bons dans ce domaine.

« Lewis a fait la même chose avec Nico dans le passé. Sauf qu’il l’a toujours fait à ce point précis où les gens auraient pensé qu’il le faisait exprès. C’était la petite différence entre lui et Nico à l’époque. Avec Nico c’était évident, avec Lewis ça ne l’était pas.

« Maintenant, c’est attendu de Max. C’est pourquoi vous le voyez de cette façon, parce que c’est attendu.

