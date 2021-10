Jacques Villeneuve remporte « enfin » une course en NASCAR Euro Series à Vallelunga

L’ancien champion du monde de F1 Jacques Villeneuve est à nouveau un vainqueur de course – en NASCAR Euro Series.

Le Canadien a triomphé dans une course d’ouverture spectaculaire du week-end de finales sur le circuit de Vallelunga au nord de Rome.

Courant pour l’équipe Academy Motorsport/Alex Caffi Motorsport, Villeneuve a réalisé plusieurs podiums et a terminé deuxième à Vallelunga l’an dernier.

Mais maintenant, il a goûté à la victoire, même si cette perspective semblait menacée lorsque le joueur de 50 ans a été jugé comme ayant devancé le poleman Alon Day au départ lancé et a reçu une pénalité de cinq secondes.

Villeneuve a ensuite dépassé Day au freinage dans le premier virage et s’est éloigné de l’opposition, détenant une avance de 5,2 secondes au début du dernier tour.

Au drapeau à damier, il avait porté l’écart à 6,3 secondes sur Vittorio Ghirelli, qui affrontait Gianmarco Ercoli jusqu’à l’arrivée.

« Enfin… ça a mis du temps à venir », a déclaré Villeneuve, cité par Motorsport.com. « Nous nous sommes beaucoup battus aux avant-postes et la voiture était bonne en course. Nous avons eu du mal aux essais, mais en qualifications, la voiture était vraiment incroyable.

« J’ai eu une pénalité au départ, je ne sais pas pourquoi parce que les règles disent ‘Allez’ sur le vert, donc j’ai dû manquer quelque chose dans le livre des règles, donc je vais vérifier. Mais une bonne chose, j’ai sauté le départ parce que je n’avais pas la puissance contre Alon, ce qui était évident jusqu’au virage 1.

« Je suppose qu’ayant tellement couru sur des ovales aux États-Unis, je n’ai pas eu à soulever à l’extérieur du virage 1 là-bas. J’y suis allé et Alon a levé.

Dans la course aux points, il y a également eu un drame lorsque le leader de la série, Loris Hezemans, a éliminé Day de la course. Hezemans a terminé 10e après avoir purgé une pénalité au volant, permettant à Ghirelli de fermer à cinq points de lui avant la ronde finale de dimanche.

Hezemans prévoit de participer à tous les événements sur route de la NASCAR Cup Series en 2022 pour la nouvelle équipe de l’équipe Hezeberg, et le Néerlandais concourra sur d’autres pistes ovales lorsqu’il aura été approuvé par NASCAR.

Villeneuve, dont le triomphe au titre mondial de F1 est venu en 1997 pour Williams, a testé la voiture Next Gen de l’équipe au Charlotte Roval plus tôt ce mois-ci et a réalisé le 12e temps le plus rapide, mais l’a également endommagé contre le mur en rejoignant la section ovale.