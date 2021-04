Jacques Villeneuve a épinglé ses couleurs sur le mât de Carlos Sainz chez Ferrari, prédisant qu’il pourrait être un coéquipier «très ennuyeux» pour Charles Leclerc.

Sainz a fait, de son propre aveu, un départ prudent pour la Scuderia dans le Grand Prix de Bahreïn, en terminant un huitième respectable, en s’assurant qu’il se donnait la meilleure chance possible de ramener la voiture à la maison à ses débuts plutôt que de s’engager. toutes les erreurs qu’il regretterait.

Cela lui a laissé deux places derrière Leclerc, qui a deux ans d’expérience de plus en course pour Ferrari et, selon certains experts, est le pilote numéro un de l’équipe avec Sainz ne jouant guère plus qu’un rôle de remplaçant.

Cependant, Villeneuve, le champion du monde 1997, ne voit pas les choses de cette façon et estime que ce que l’Espagnol a montré jusqu’à présent dans sa carrière en Formule 1 pour Toro Rosso, Renault et McLaren suggère qu’il défiera Leclerc pour la domination intra-équipe.

«Pour Charles, le vrai danger, c’est Sainz», a déclaré Villeneuve lors d’un entretien avec le Corriere della Sera à l’occasion de son 50e anniversaire vendredi.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a ajouté: «Parce que Carlos n’a jamais [before] été dans une équipe aussi importante. Il s’est construit avec le temps, il a du courage et de l’expérience, il a l’habitude de traiter avec des coéquipiers rapides.

«Il a froid, il étudie, il peut être très ennuyeux pour Charles.

Équipez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

Quant au Championnat du monde, le Canadien est moins préparé à prendre parti et pense qu’il sera «serré» – même s’il sent que Max Verstappen devra produire une campagne sans erreur si Red Bull veut détrôner Mercedes.

Le Néerlandais a bien sûr eu une occasion en or de remporter le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison dans une voiture plus rapide que la Mercedes de Sir Lewis Hamilton, mais en ce qui concerne le dépassement très important dans les phases finales, Verstappen n’a pas pu l’exécuter en dedans. suivre les limites.

« Red Bull a une super voiture, mais ils ont l’habitude d’être devant et ils ont été surpris à Bahreïn – ils avaient la victoire dans le sac et ont réussi à perdre », a déclaré Villeneuve, dont les 11 victoires en Formule 1 sont toutes intervenues dans les deux premiers. des 11 saisons dans lesquelles il a couru.

« Verstappen a également une pression différente – il ne peut pas faire d’erreur. »

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!