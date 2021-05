Jacques Villeneuve s’attend à “ plus d’erreurs ” de Lewis Hamilton

Jacques Villeneuve pense que Max Verstappen forcera Lewis Hamilton à «plus d’erreurs» au cours de sa bataille pour le titre cette saison.

La proximité des performances des voitures Mercedes et Red Bull a été telle jusqu’à présent cette année que beaucoup est lié à la façon dont elles ont été conduites.

Les erreurs ont donc été amplifiées et, bien que celles de Verstappen aient été relativement mineures, en termes de dépassement de peu des limites de la piste, elles ont laissé le Red Bull traînant 3-1 à Hamilton en victoires en course et de 14 points au Championnat du monde.

Cependant, il y a eu une erreur importante de la part du septuple champion du monde, quand il s’est enfui dans le gravier et a poussé la barrière tout en clapotant George Russell à Imola, récupérant pour terminer deuxième derrière le Néerlandais après que la course ait été signalée au drapeau rouge.

Villeneuve, le champion du monde 1997, pense que l’erreur inhabituelle était le résultat d’un défi de titre lancé par Verstappen auquel Hamilton n’est plus habitué ces derniers temps – et que ce n’est peut-être pas la dernière que nous voyons de Hamilton tout au long de la campagne.

«Max a appris au cours des dernières années à toujours pousser et aller à l’extrême limite pour au moins obtenir une victoire ou un podium de temps en temps. Lewis n’avait pas à faire cela à chaque course car son principal rival était son coéquipier [Valtteri Bottas] et il n’était pas à son jeu dans certaines des confrontations », a déclaré le Canadien de 50 ans.

«Donc Lewis n’a pas toujours eu à aller à la limite dans le passé, mais cette année, c’est différent.

«Vous pouvez le voir dans l’erreur qu’il a commise à Imola, par exemple. Il voulait traverser le terrain trop rapidement et a eu beaucoup de chance avec le drapeau rouge. Nous verrons plus d’erreurs de ce genre.

«C’est moins un problème pour Verstappen parce que, comme je l’ai dit, il a l’habitude de pousser aussi fort que possible. Ce dont il a besoin maintenant, c’est d’un meilleur rythme de la part de son coéquipier, Sergio Pérez, afin qu’il puisse le soutenir dans la lutte contre les pilotes Mercedes au sommet.

L’ordre d’arrivée étant Hamilton-Verstappen-Bottas à trois des quatre premières courses, Mercedes détient une avance de 29 points sur Red Bull dans le championnat du monde des constructeurs avant la cinquième manche de la saison, le Grand Prix de Monaco.

