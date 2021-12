Jacques Villeneuve s’attendait à ce que Lewis Hamilton soit «imbattable» en Arabie saoudite

Jacques Villeneuve pense que la combinaison de Lewis Hamilton et de sa nouvelle unité de puissance constitue une combinaison « imbattable » en Arabie saoudite.

Hamilton a décroché la pole position à Jeddah samedi, mais seulement après que Max Verstappen se soit écrasé dans le dernier virage alors qu’il effectuait un tour plus rapide en Q3.

Les performances entre les deux prétendants au titre ont semblé proches tout le week-end, mais le champion du monde 1997 s’attend à ce que la puissance plus fraîche de la voiture de Hamilton rapporte des dividendes sur le nouveau circuit le plus rapide de la Formule 1 au cours d’un tour.

« En Arabie saoudite, Lewis [and] Mercedes montera le moteur qu’il a utilisé à Interlagos et je pense qu’il sera presque imbattable avec ce groupe motopropulseur », a déclaré Villeneuve à la Gazzetta dello Sport avant le week-end.

« Le groupe motopropulseur Honda fournit la même puissance du début à la fin. Celui de Mercedes n’est pas seulement nouveau, mais il présente quelques différences à l’intérieur. On dirait vraiment qu’il vient d’une autre planète.

MAX VERSTAPPEN FRAPPE LE MUR AU DERNIER COIN ! LEWIS HAMILTON PREND LA POLE A DJEDDAH ! #F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/zd3XETC0AB – PlanetF1 (@Planet_F1) 4 décembre 2021

Hamilton s’est rapproché de huit points de son rival pour le titre après avoir remporté des victoires consécutives au Brésil et au Qatar, et commencera en tant que grand favori pour terminer trois fois de suite à Djeddah.

Mercedes a retrouvé la forme depuis que Red Bull a dominé au Mexique et détient une avance de cinq points au championnat des constructeurs avant les deux dernières courses de l’année.

Mais la théorie de Villeneuve est que les Silver Arrows ont peut-être tenu leurs cartes près de leur poitrine avant le début de la saison.

« La récupération d’Hamilton lors des deux dernières courses a été énorme, tout d’un coup », a-t-il déclaré. « Soit ils avaient quelque chose dans leur manche, soit je ne sais pas. Tout cela m’a semblé arriver trop soudainement. Impressionnant. A voir si cela continue lors des deux dernières courses.

« Red Bull est certainement habitué à ce genre de pression, les Mercedes sont très fortes mais elles ont eu une vie facile pendant des années et vous pouvez le voir, car parfois elles réagissent de manière agressive, mauvaise, précisément parce qu’elles ne sont plus habituées à se battre et perdre. Mais ils ont la capacité de gagner – nous l’avons vu dans de nombreuses courses. »

Valtteri Bottas s’alignera aux côtés de Hamilton sur la première ligne dimanche, et il a déclaré qu’il ferait tout son possible pour aider son coéquipier à l’emporter dans la course.

Villeneuve n’est pas si sûr cependant, croyant que Sergio Perez serait plus susceptible de jouer le rôle d' » ailier » pour Verstappen que Bottas ne le ferait chez Mercedes.

« Bottas a certainement beaucoup aidé Lewis en Hongrie, mais vous voyez la différence entre lui et Hamilton », a déclaré l’ancien pilote Williams et BAR. « Nous savions que Perez n’était pas au niveau de Verstappen mais il s’est amélioré.

« Finalement, entre eux deux, il [Perez] sera le plus disposé à aider aussi parce qu’il a déjà un contrat pour l’année prochaine. Valtteri vise à faire un bon résultat pour lui-même – il ne veut pas aider l’équipe et vous le voyez.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla