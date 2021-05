Jacques Villeneuve: Sebastian Vettel gagne des millions, alors pourquoi prendre sa retraite?

Jacques Villeneuve pense que ce n’est pas parce que Sebastian Vettel ne gagne plus de courses qu’il s’éloigne de la F1.

Vettel a remporté quatre championnats du monde des pilotes, mais aucun depuis 2013, avec une seule victoire de plus depuis son triomphe au Grand Prix de Belgique en août 2018.

Même les cinq premiers sont devenus rares pour l’Allemand de 33 ans, bien qu’il y ait eu un aperçu du vieux Vettel lorsqu’il a pris la cinquième position pour Aston Martin à Monaco la dernière fois.

Le passage à Aston Martin semble peu susceptible de rétablir Vettel en tant que force à l’avant de la grille, au moins cette année.

Mais Villeneuve pense que si l’équipe de Lawrence Stroll est heureuse de l’avoir dans le giron, pourquoi Vettel devrait-il abandonner cela?

« Les gens disent toujours ‘oh, il ne gagne pas, il devrait prendre sa retraite’. C’est comme tout dans la vie – c’est aussi un travail », a déclaré le champion du monde 1997 lors d’un entretien avec Motorsport-Magazin.com.

« C’est amusant de courir, mais c’est aussi un travail. C’est ainsi que vous payez l’éducation de vos enfants. Il paie pour tout.

« Si vous pouvez toujours courir en Formule 1, être quelque chose comme compétitif, vous amuser au volant d’une voiture et gagner des millions dans le processus, pourquoi devriez-vous prendre du recul ? Sauf si vous avez peur de mourir ou quelque chose comme ça. C’est toujours la question la plus folle qu’on me pose.

Le Canadien a vu certains des vieux feux de Vettel à Monaco après un début de saison difficile qui avait poursuivi le déclin amorcé chez Ferrari.

“Le week-end dernier était bon, avant cela, c’était juste une continuation des deux dernières années Ferrari”, a ajouté l’ancien pilote de Williams, BAR et Sauber, 50 ans.

« C’était triste à voir. A Monaco, il a fait la différence. La voiture n’est pas ce qu’ils attendaient. L’ancienne Mercedes ne fonctionne pas avec les nouvelles règles. En équipe, vous ne pouvez pas développer cela.

« Peut-être qu’il avait juste besoin d’un bon week-end comme celui-là pour repartir. C’est très difficile à évaluer. Mais quand les choses se corsent, comme chez Ferrari, vous pouvez voir que le fardeau est trop lourd pour lui. Ensuite, il repense les choses.

Néanmoins, même si Lance Stroll a battu Vettel dans trois courses sur cinq jusqu’à présent cette saison, Villeneuve pense que ce devrait être le pilote le plus expérimenté établissant les normes plutôt que celui qui connaît le mieux l’équipe, qui appartient à son père. .

« Lance connaît bien la voiture. Il fait partie de l’équipe depuis longtemps et c’est son équipe », a déclaré Villeneuve.

« Qui sait comment c’est politiquement là-bas ? Mais Lance n’est pas un mauvais conducteur. Il a décroché la pole position sous la pluie l’an dernier.

“[But] le Champion du Monde est toujours la référence. Pas l’inverse. “

