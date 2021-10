Jada Pinkett Smith admet les défis de la vie sexuelle avec Will Smith

Depuis le lancement de son populaire talk-show Facebook Watch, Red Table Talk, en 2018, Jada Pinkett Smith a été ouverte sur sa vie pour se connecter et promouvoir la guérison pour son public.

Dans un nouvel épisode de la série, Pinkett Smith s’assoit avec Gwyneth Paltrow pour discuter du maintien d’une vie sexuelle saine. L’actrice oscarisée s’est arrêtée à Red Table Talk pour promouvoir sa nouvelle série Netflix, Sex, Love & goop.

Jada Pinkett Smith et Will Smith assistent à la première de « Gemini Man » par Paramount Pictures en octobre 2019 à Hollywood. (Photo : Frazer Harrison/.)

Dans la série, inspirée par la marque de style de vie moderne de Paltrow, goop, les couples apprennent des leçons et des méthodes pour améliorer leurs relations grâce à des relations sexuelles plus agréables et à une intimité plus profonde.

« C’est difficile », a déclaré Pinkett Smith à Paltrow. « La chose dont Will et moi parlons beaucoup, c’est du voyage. Nous avons commencé cela à un très jeune âge, vous savez, 22 ans. C’est pourquoi la partie responsabilité a vraiment frappé pour moi parce que je pense que vous vous attendez à ce que votre partenaire sache [what you need], surtout quand il s’agit de sexe. C’est comme, ‘Eh bien, si tu m’aimes, tu devrais le savoir. Si vous m’aimez, vous devriez lire dans mes pensées. C’est un énorme écueil.

En réponse, Paltrow a noté: «N’est-ce pas bizarre, cependant? C’est comme si quelqu’un ne lisait pas dans vos pensées, et nous nous sentons écrasés.

« Écrasé! » Pinkett Smith a répondu, ajoutant: « Vous me dites ce dont vous avez besoin. Dites-moi ce que vous voulez, et en plus, je sais que je dois être responsable de faire de même… J’essaie vraiment.

Elle a noté que la responsabilité était « inconfortable » mais « profondément saine » en ce qui concerne le sexe, qui peut souvent être basé sur un fantasme et non sur la réalité.

Les affirmations de Pinkett Smith et certaines des discussions sur les réseaux sociaux à leur sujet ont incité la star de 50 ans à consulter Twitter pour clarifier.

« Seulement parce que j’ai le temps aujourd’hui. Arrêtez de faire les gros titres », a-t-elle écrit. « Regardez le @RedTableTalk que j’ai fait avec @GwynethPaltrow pour vous-mêmes. Will et moi n’avons JAMAIS eu de problème dans la chambre. Merci. »

Le couple, qui est marié depuis 23 ans et a deux enfants ensemble, a souvent discuté de ce qu’ils appellent leur «mariage non conventionnel».

Dans une interview profondément personnelle avec GQ pour promouvoir ses nouveaux mémoires, Will, ainsi que le prochain film, King Richard, Will Smith a parlé de sa relation avec Jada.

« Nous nous sommes donné confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver sa propre voie », a déclaré Smith. « Et le mariage pour nous ne peut pas être une prison. Et je ne suggère notre route à personne. Je ne suggère cette route à personne. Mais les expériences que les libertés que nous nous sommes données et le soutien inconditionnel, pour moi, sont la plus haute définition de l’amour.

Smith a noté que pour lui-même et pour Jada, «La poursuite de la vérité est le seul moyen d’être heureux dans cette vie. Et nous sommes en quelque sorte tombés d’accord sur le fait que l’authenticité était la libération des chaînes de la célébrité et de l’examen public. »

