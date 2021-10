Jada Pinkett Smith clarifie les commentaires sur sa vie sexuelle et celle de Will

Elle a ajouté : « C’est comme : ‘Eh bien, si tu m’aimes, tu devrais le savoir. Si tu m’aimes, tu devrais lire dans mes pensées.’ C’est un énorme écueil. »

Bien que ce comportement soit quelque chose dont Jada a dit qu’elle avait grandi, elle peut toujours trouver « inconfortable » d’exprimer ses désirs.

« Vous me dites ce dont vous avez besoin. Dites-moi ce que vous voulez, et en plus, je sais que je dois être responsable de faire de même », a-t-elle expliqué. « J’essaie vraiment. C’est inconfortable, mais c’est profondément sain, et je pense au sexe, parce que c’est quelque chose dont nous ne parlons pas et qu’il y a tellement de fantaisie autour de ça. »