Jada Pinkett Smith fait le point sur la perte de cheveux et l’alopécie

Jada Pinkett Smith continue de documenter sa lutte contre la perte de cheveux. L’actrice et animatrice de Red Table Talk, qui souffre d’alopécie, une maladie auto-immune qui provoque des taches chauves et la perte de cheveux, s’est rendue sur les réseaux sociaux mardi avec une nouvelle mise à jour pour les fans, montrant ses cheveux rasés de près alors qu’elle soulignait une calvitie. sur le dessus de sa tête.

L’actrice de 50 ans a partagé la dernière mise à jour via une vidéo partagée sur Instagram, Pinkett Smith disant aux téléspectateurs, « à ce stade, je ne peux que rire » alors qu’elle passait un doigt sur le patch sur sa tête. Pinkett Smith a poursuivi en disant: « Vous saurez que j’ai lutté contre l’alopécie et tout d’un coup, un jour, regardez cette ligne ici. Regardez ça. » L’actrice de Matrix Resurrections a expliqué que le patch « s’est juste présenté comme ça » et a admis qu’il serait « un peu plus difficile pour moi de me cacher. J’ai donc pensé le partager pour que vous ne vous posiez pas de questions. . »

Pinkett Smith, cependant, ne se laisse pas abattre. L’actrice a plaisanté avec ses followers en disant qu’elle « va y mettre des strass. Je vais me faire une petite couronne. C’est ce que maman va faire ». Elle a partagé le post sincère avec la légende, « Maman va devoir le prendre jusqu’au cuir chevelu pour que personne ne pense qu’elle a subi une opération au cerveau ou quelque chose du genre. Moi et cette alopécie allons être amis … point! »

Le clip de mardi n’était que le dernier cas de Pinkett Smith à propos de sa perte de cheveux. L’actrice a d’abord révélé ses difficultés lors d’un épisode de 2018 de sa série Facebook Red Table Talk, Pinkett Smith partageant avec ses fans : « J’ai reçu beaucoup de questions sur la raison pour laquelle je porte ce turban. Eh bien, j’ai eu des problèmes avec la perte de cheveux. » Elle a poursuivi en décrivant à quel point c’était « terrifiant » lorsqu’elle a remarqué pour la première fois la perte de cheveux, et comment cela a porté un coup dur à sa confiance en elle. L’actrice s’est souvenue qu’elle était sous la douche un jour et qu’elle n’avait que des poignées de cheveux dans les mains. Et j’étais juste comme, ‘Oh mon Dieu, est-ce que je deviens chauve?’ C’était l’un de ces moments de ma vie où je tremblais littéralement de peur. C’est pourquoi j’ai coupé mes cheveux et pourquoi je continue de les couper. » Elle a poursuivi en révélant qu’elle « recevait mes petites injections de stéroïdes », ce qui a permis de ralentir et d’arrêter une partie de la chute des cheveux.

En juillet dernier, Pinkett Smith s’est inspirée de sa fille de 20 ans, Willow, qu’elle partage avec son mari Will Smith, et a choisi de se raser la tête. Débutant le nouveau look, l’actrice a écrit: « Willow m’a fait le faire parce qu’il était temps de lâcher prise. MAIS … mes années 50 sont sur le point d’être divinement éclairées avec ce hangar. »