Jada Pinkett Smith montre un nouveau tatouage au bras alors qu’elle commence sa manche

Jada Pinkett Smith prépare ses fans à un peu de transformation.

La star de Girls Trip, âgée de 49 ans, a publié une photo sur Instagram le dimanche 15 août, montrant un nouvel art corporel qui s’étend sur environ la moitié de la longueur de son avant-bras. Dans sa légende, elle a partagé qu’elle commençait sa manche de tatouage plus tôt qu’elle ne l’avait prévu, et elle a nommé un certain nombre de déesses.

“J’ai toujours dit que j’aurais une manche à 60 ans mais demain n’est pas promis”, a écrit Jada. “Soooo… Je commence à construire ma manche maintenant! Repp’n the Divine Feminine Journey intérieur et extérieur. [sparkle emoji] Jai ma [sparkle emoji] #MataSita #Allat #Oshun #QuanYin. ”

Un certain nombre de célébrités ont partagé leur soutien dans la section des commentaires, y compris Priyanka chopra, qui a écrit : “Magnifique. Jai mata di.” Aditionellement, DJ Jazzy Jeff, qui a enregistré de la musique avec le mari de Jada Will Smith as DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, a posté six emojis de feu.