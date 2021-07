Jada Pinkett Smith parle comme jamais auparavant de ses addictions chez les adolescentes

in

A cette occasion, l’épouse également de Will Smith a réuni sa mère Adrienne et sa fille saule de réfléchir avec eux sur la consommation excessive d’alcool qu’il présentait au milieu de l’adolescence et qui s’est poursuivie dans ses premières années de jeunesse.

Willow Smith et Jada Pinkett.

L’artiste a révélé qu’elle avait commencé à boire de la vodka et d’autres liqueurs fortes à l’âge de 15 ans, en grande quantité et de manière compulsive, ce qui a sans doute entraîné un problème d’addiction également accentué par le moment d’insatisfaction et d’angoisse vitale qui la saisit à cette époque.

Comme si cela ne suffisait pas, une fois ses études secondaires terminées, Jada a fini par incorporer d’autres substances telles que l’ecstasy et la marijuana dans sa vie quotidienne.