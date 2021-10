Jada Pinkett Smith parle de maintenir sa vie sexuelle avec son mari Will Smith

Jada Pinkett Smith et Will Smith ont souvent été francs sur ce qu’il faut pour maintenir un mariage pendant près de 25 ans. Dans le dernier épisode de Red Table Talk, Gwyneth Paltrow faisait la promotion de sa nouvelle émission Netflix, Love, Sex, & goop, et la conversation s’est tournée vers le sexe dans une relation à long terme. Pinkett Smith a expliqué que la communication est la clé, mais que les deux parties doivent faire un effort.

« C’est difficile », a admis l’actrice de Girls Trip. « La chose dont Will et moi parlons beaucoup, c’est du voyage. Nous avons commencé à un très jeune âge, vous savez, 22 ans. C’est pourquoi la partie responsabilité m’a vraiment frappé parce que je pense que vous vous attendez à ce que votre partenaire sache [what you need], surtout quand il s’agit de sexe. C’est comme, ‘Eh bien, si tu m’aimes, tu devrais le savoir. Si vous m’aimez, vous devriez lire dans mes pensées. C’est un énorme écueil. »

Pinkett Smith a expliqué que même si elle était « écrasée » d’apprendre cette leçon, cela a finalement aidé leur relation. « Vous me dites ce dont vous avez besoin. Dites-moi ce que vous voulez, et en plus, je sais que je dois être responsable de faire la même chose… », a-t-elle déclaré. « J’essaie vraiment. C’est inconfortable, mais c’est profondément sain, et je pense au sexe, parce que c’est quelque chose dont nous ne parlons pas, et il y a tellement de fantaisie autour de ça. » Elle a ensuite clarifié ses remarques sur Twitter après que beaucoup ont pris cet aveu comme un signe de problème. « Seulement parce que j’ai le temps aujourd’hui. Arrête de faire les gros titres », a-t-elle tweeté. « Regarder le [Red Table Talk] j’ai fait avec [Gwyneth Paltrow] pour vous-mêmes. Will et moi n’avons JAMAIS eu de problème dans la chambre. Merci. »

Le couple puissant s’est marié en 1997 et partage deux enfants, Willow et Jaden, et Smith a récemment confié à GQ des détails sur leur partenariat « non conventionnel ». « Jada n’a jamais cru au mariage conventionnel », a déclaré Smith. « Jada avait des membres de sa famille qui avaient une relation non conventionnelle. Elle a donc grandi d’une manière très différente de celle que j’ai grandi. Il y a eu d’importantes discussions sans fin sur ce qu’est la perfection relationnelle? Quelle est la façon idéale d’interagir en couple ? Et pour la grande partie de notre relation, la monogamie était ce que nous avons choisi, ne pensant pas à la monogamie comme la seule perfection relationnelle. »

Ils se sont donné « confiance et liberté, avec la conviction que chacun doit trouver son propre chemin », a poursuivi Smith. « Et le mariage pour nous ne peut pas être une prison. Et je ne suggère notre route à personne. Je ne suggère cette route à personne. Mais les expériences que les libertés que nous nous sommes données et le soutien inconditionnel , pour moi, est la plus haute définition de l’amour. »