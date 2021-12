Jada Pinkett Smith parle de sa perte de cheveux

L’alopécie est la perte de cheveux excessive qui provoque la calvitie, cependant, il existe différents types d’alopécie qui ont différentes causes, et qui se manifestent différemment chez chaque personne. Le type dont souffre l’actrice est alopécie auto-immune, une maladie qui attaque les follicules pileux, provoque la chute des cheveux en plaques rondes et peut provoquer calvitie totale.

Maintenant, à ce stade, je ne peux que rire. Vous le savez tous je me bats contre alopécie« Jada rit. » Alors J’ai pensé le partager pour qu’ils ne posent pas de questions« Au lieu d’essayer de le couvrir et de vivre timidement, l’actrice préfère accepter sa chute de cheveux et elle envisage même de parer son crâne rasé de strass pour le mettre en valeur : « Je vais me couronne« , il assure.